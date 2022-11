Het ging dit seizoen op en af met Nadal. De Spanjaard won de Australian Open en Roland Garros en zette tot maart een reeks neer van twintig zeges op rij. Daar staat tegenover dat hij kampte met diverse blessures. Zo kende hij problemen met zijn rib, voet en buik.

Dit zorgde ervoor dat Nadal zich nooit optimaal kon voorbereiden op een toernooi. "Het is moeilijk om tegen de jonge jongens te spelen. Ze zijn niet alleen erg goed, maar ze kunnen ook zoveel toernooien spelen als ze zelf willen. Zij zitten in dezelfde situatie als ik vijftien jaar geleden."

Fitheid

De laatste nederlagen zijn ook te wijten aan zijn fitheid. Hierdoor heeft hij twijfels. "Ik weet niet of ik mijn topniveau weer kan bereiken. Maar ik weet wel dat ik bereid ben om te sterven om weer zover te komen."

De voormalig nummer één van de wereld zoekt daarom naar positieve gevoelens. "Ik ben niet vergeten hoe ik moet tennissen en ik weet ook hoe ik ervoor moet zorgen om mentaal sterk genoeg te zijn. Dit alles moet ik bundelen om weer terug te komen op het niveau waar ik wil zijn."

Positief blijven

Tot besluit kijkt Nadal vooruit op volgend jaar. "Om een sterk seizoen te hebben, moet ik mij zoals altijd nederig opstellen. Ik moet accepteren dat de afgelopen maanden moeilijk zijn geweest, maar dat ik daardoor een uitdaging voor me heb. Het wordt hard werken om de dingen terug te krijgen die ik verloor, omdat ik niet op de juiste manier kon trainen."

"Ik besef dat ik nog een beetje meer zal moeten lijden. Als ik klaar ben om door dit hele proces te gaan, zullen we over een paar maanden weten of ik vastberaden genoeg ben geweest om hier doorheen te komen."

