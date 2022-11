"Ik heb altijd gevonden dat Djokovic, Nadal en Federer de beste spelers aller tijden zijn. Dat is nooit anders geweest."

"Mensen kwamen naar me toe over Nadal en zeiden: "Zijn carrière is klaar, kijk hoe vaak hij geblesseerd is, die gaat niets meer presteren." Ik weet zeker dat je het zelf vaker hebt gehoord, maar Nadal heeft zo vaak bewezen dat het niet zo is en dat hij terug kan keren."

Ad

"Hetzelfde geldt voor Djokovic. Toen hij al jonge speler net kwam kijken dacht iedereen dat hij niet veel zou gaan bereiken in het tijdperk van Nadal en Federer, maar ook hij heeft ieders ongelijk bewezen door net zo'n legende te worden als Nadal en Federer. Dat is wat ik zo bewonder en daarom zijn zij ook de grootste kampioenen die de sport ooit heeft gekend", aldus Medvedev.

Nitto ATP Finals ATP Finals | Corretja prijst Djokovic voor indrukwekkend seizoen - "Voorbeeld van dominantie" 2 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | “Ik kan de toekomst niet voorspellen” - Nadal weet niet hoe lang hij blijft tennissen GISTEREN OM 14:11