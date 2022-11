En dat roerige jaar van Djokovic begon al in januari. De Serviër werd vlak voordat het eerste Grand Slam van het jaar begon uitgezet uit Australië nadat zijn visum was ingetrokken. Vanwege het ontbreken van een vaccinatie miste de 21-voudig Grand Slam-winnaar ook het hardcourtseizoen in Noord-Amerika en de US Open in september.

Er waren echter ook goede dingen te melden voor Djokovic in 2022. Zo won hij in juli zijn zevende Wimbledon-titel, waardoor hij voorbij Roger Federer ging in het aantal gewonnen Grand Slams. "Dus deze overwinning is nog groter, zoals ik al zei, gezien alles wat mijn team, mijn familie en ik hebben meegemaakt. Maar ik voelde dat ik niet alleen was. Ik voelde grote steun van mijn mensen, van Servië, van de regio.

"Het was slechts een kwestie van tijd voordat ik die balans en optimale kracht in mijn spel zou vinden om echt te pieken en zo goed mogelijk te gaan tennissen. Halverwege het seizoen begon dat te gebeuren en won ik Wimbledon en na Wimbledon heb ik maar één wedstrijd verloren. Het was een geweldig einde van het seizoen, ik had me geen beter scenario kunnen wensen", aldus Djokovic.

"Ga niet in herhaling treden"

Na de uitreiking van de trofee op de baan vertelde Djokovic het publiek in Turijn dat het afsluiten van het jaar met zilverwerk "geweldig" was. Het was de eerste keer sinds 2015 dat hij het officieuze WK Tennis won.

"Ik heb waarschijnlijk 1000 keer over dit seizoen gesproken en hoe ongebruikelijk het is geweest. Ik ga niet herhalen wat de meeste mensen die tennis volgen weten. Ja, het is gewoon een grote opluchting en het geeft veel voldoening. Ik kijk uit naar een paar weken vrij. Ik ben echt blij dat ik het seizoen op een positieve manier heb kunnen beëindigen."

Tegen zijn familie zei hij het volgende. "Ik wil mijn familie en mijn team bedanken dat ze hier bij mij zijn, niet alleen vandaag maar gedurende de hele reis van mijn carrière. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het doormaken van een aantal moeilijke tijden, vooral dit jaar met mij. Ondanks alles zijn jullie in mij blijven geloven en daar ben ik jullie eeuwig dankbaar voor."

