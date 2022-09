Waar te beginnen bij Roger Federer? Het is een ondankbare taak om onder woorden te moeten brengen wat het ultieme natuurtalent uit de tennishistorie vertegenwoordigt. Om over het uitputtend bespreken van zijn verrichtingen maar te zwijgen. De man staat synoniem voor tennis. “Denk je dat je Federer bent?" is dé kreet die je hoort op de club, wanneer een sterveling een zinloze poging doet tot een wonderbal. Prijzen zijn maar één kant van zijn fabuleuze verhaal. Ooit ogenschijnlijk ongrijpbare records raakte hij de afgelopen seizoenen toch nog kwijt aan Novak Djokovic of Rafael Nadal, de andere leden van de beroemde Big3.

Op basis van feiten en cijfers is het nauwelijks meer vol te houden dat Federer de beste tennisser aller tijden is. Tegelijkertijd is Federer groter dan de beste.

Virtuoos

Magie is ontastbaar en Federer slaagde er de afgelopen 24 jaar als geen ander in de zintuigen van iedereen die keek te prikkelen, te stimuleren, te betoveren. Hoe konden zulke vloeiende, sierlijke, verfijnde en genuanceerde bewegingen zo’n schade aanrichten? Aantreden tegen Federer in full flight was als doodgeknuffeld worden. Een acteur op de set van There will be blood (2007), één van de beste films aller tijden, beschreef de ervaring van het schieten van een scene met acteergigant Daniel Day-Lewis als het spelen tegen Federer. Verplettering door virtuoze fantasie.

Hij neemt het racket volledig uit je handen, Hij overtuigt je ervan dat je er niet van kan, Je voelt je zo dom en De baan is ineens zo klein zijn slechts een handvol opgetekende beschrijvingen van slachtoffers over de Federer experience vanaf de overkant van het net.

Geliefd

Ironisch genoeg was het de lichtvoetige artiest uit het traditioneel neutrale Zwitserland, die het tennispubliek massaal kant deed kiezen — voor hem. De extase waarin toeschouwers wereldwijd terechtkwamen bij het aanschouwen van een vliegensvlugge halfvolley vanaf de baseline, een vlijmscherpe backhand slice, een deftig dropshot of een onmogelijk gehoekte forehand inside-out is tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. In tennisstadions over de hele wereld kunnen na het aangekondigde afscheid van Federer eindelijk veilig de gebarsten voegen worden vervangen.

My Grand Slam Journey | Roger Federer

Onnavolgbaar

Het speelse tennis van het genie was gebaseerd op perfecte techniek, fluwelen touch, explosieve snelheid, listige variatie en liefde voor het spel. Natuurlijk kwamen nederlagen hard aan, maar in beginsel hield de stilist meer van winnen dan dat hij het haatte om te verliezen. Die positieve benadering van het leven heeft hem zo lang op de been gehouden. Ook in de eindfase van zijn carrière haalde Federer een ongelooflijk niveau. Zijn fans zullen vooral met pijn in het hart terugdenken aan het verlies in de Wimbledon-finale van 2019, toen hij Championship Points tegen Djokovic niet kon benutten. In de halve finale klopte hij destijds Nadal, waardoor het de meest indrukwekkende zegetocht uit de onnavolgbare carrière van de levende legende had kunnen worden. Het is definitief de laatste Grand Slam-finale uit zijn knettergekke loopbaan.

Succesvol

Alle kanten van Federer belichten en zijn talloze prestaties opsommen is onbegonnen werk. Maar een kleine selectie kan geen kwaad…

103 titels | 20 majors: 8 x Wimbledon, 6 x Australian Open, 5 x US Open en 1 x Roland Garros

237 weken onafgebroken en 310 weken in totaal nummer één van de wereld

Finalist bij 18 van 19 Grand Slams tussen de US Open 2005 en de Australian Open 2010

In drie verschillende seizoenen alle vier de Grand Slam-finales gehaald

In drie verschillende seizoenen drie Grand Slams gewonnen

10 Grand Slam-finales op rij tussen Wimbledon 2005 en US Open 2007 gespeeld

Reeks van 23 Grand Slam-halve finales op rij neergezet

Zesvoudig winnaar ATP Finals voor de beste acht spelers van het seizoen

Olympisch kampioen dubbelspel in Beijing 2008 (met Stan Wawrinka)

Winnaar Davis Cup (2014)

Klasse. Stijl. Talent. Uitstraling. Charisma. Vechtlust. Noem het maar op. Vul het maar aan. Roger Federer heeft het allemaal. Op naar een daverend slotakkoord in Londen.

