Roland Garros

De 30-jarige Pliskova, die in 2017 de halve finale haalde in Parijs, was vanaf begin af aan kansloos tegen de harde slagen van de Française. De Tsjechische produceerde daarnaast maar liefst 28 onnodige fouten.

Pliskova is sowieso bezig aan een matig seizoen. De voormalige nummer 1 van de wereld, kampte aan het begin van het jaar met een handblessure, waardoor ze de Australian Open aan zich voorbij moest laten gaan. Een halve finale op het toernooi van Straatsburg was het beste resultaat dat Pliskova kon overleggen.

Opvallend is dat de Tsjechische door deze nederlaag geen punten gaat verliezen, want vorig jaar ging ze ook in de tweede ronde onderuit. Haar val op de wereldranglijst gaat er echter wel snel van komen, want doordat er geen punten te verdienen vallen, gaan haar punten die ze verdiende vanwege haar finaleplaats vorig jaar de prullenbak in.

Derde ronde

Jeanjean, die op haar beurt enomre sprongen gaat maken, gaat in de volgende ronde uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen de Russin Ekaterina Alexandrova en de Roemeense Irina Begu.

Mocht ze ook die ronde overleven, dan wacht in de vierde ronde wellicht de als elfde geplaatste Jessica Pegula

