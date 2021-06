Roland-Garros

Het was een duel waar de pure tennisliefhebber op voorhand al van stond te watertanden. Federer won zijn laatste twee grandslamfinales tegen de lange Kroaat (Wimbledon 2017 en Australian Open 2018), en Cilic won van Federer op weg naar zijn enige grandslamtitel tot nu toe: de US Open in 2014.

In de eerste ronde kreeg Federer weinig tegenstand van de Kazachse qualifer Denis Istomin en daarom was de vraag op voorhand: kan Federer op gravel mee in het spel van een hardhitter als Cilic. Het antwoord was ja. Federer moest in de derde game van de wedstrijd eerst zelf een breakpunt wegpoetsen, maar sloeg daarna genadeloos toe in de servicegames van de Kroaat.Het hoogtepunt van de eerste set was deze fabelachtige dropshot op de tweede service van Cilic.

In de tweede set gebeurde precies het omgekeerde. Cilic was goed op de breakpunten die hij kreeg in de games van Federer, en plaatste twee breaks, om uiteindelijk de stand gelijk te trekken.

De beslissing viel zoals zo vaak op een Grand Slam het geval is in de derde set. Federer brak eerst Cilic in de derde game, maar werd daarna terug gebroken in de zesde game. Een tiebreak moest uitsluitsel geven, en zoals zo vaak liet de Zwitserse meester zijn beste spel zien op de momenten die er het meest toe doen. Met een ace wint hij de tiebreak, en in de vierde set dendert de 'FedExpress' razendsnel door. Federer pakt wederom een dubbele break en geeft die niet meer weg.

De nummer acht van de plaatsingslijst verzekert zich daarmee van een plek in de derde ronde, waarin hij de Duitser Dominic Koepfer treft.

