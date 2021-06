Roland-Garros

Schwartzman en Nadal hebben in de loop der jaren een aardige historie met elkaar opgebouwd. De twee stonden in 2018 en in 2020 namelijk al tegenover elkaar Parijs. In 2018 stond de Argentijn een break voor in de derde set, toen de weergoden besloten dat het genoeg was. Na de regenpauze was de pijp leeg bij Schwartzman en denderde Nadal eroverheen.

Ook nu waren de twee in de eerste twee sets enorm aan elkaar gewaagd. Nadal pakte de eerste set met 6-3, maar Schwartzman had vooral in de tweede set telkens het juiste antwoord op de zware topspinballen van de Spanjaard. De Argentijn brak Nadal op 5-4 om daarmee de stand in sets gelijk te trekken.

Ook de derde set ging gelijk op, maar op 4-4 toonde Nadal zijn klasse en brak hij Schwartzman, om vervolgens de set gedecideerd uit te serveren.

Het verlies van de derde set was de doodsteek voor de kleine Argentijn. Alle lengte en power verdween als sneeuw voor de zon. Nadal leverde geen game meer in, won de set met 6-0, en plaatst zich daarmee voor de halve finale in Parijs waarin hij zal uitkomen tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini en de Servische nummer één van de wereld Novak Djokovic. Die wedstrijd is vanaf 19:30 te zien op Eurosport 1, of via de Eurosport Player.

