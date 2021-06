In het begin van de wedstrijd was het nog maar de vraag of de nummer één van de wereld zijn 19e titel ging halen. Tsitsipas kwam erg goed uit de startblokken, en ondanks dat de Griek werd gebroken op 5-5, brak hij direct terug en won hij de tiebreak met 8-6. Ook in de tweede set was het Tsitsipas die de boventoon voerde. Hij was zo vast als een huis, gaf geen punt cadeau en daardoor was Djokovic het spoor volledig bijster. Met 6-2 ging de set naar de nummer vijf van de wereld.

Daarna begon het te lopen bij 'Nole.' Hij vond meer lengte in zijn slagen en kreeg meer en meer vat op het spel van Tsitsipas. Ook zijn service ging veel beter lopen, waardoor hij redelijk eenvoudig naar winst in de derde set liep.

De vierde set was een makkie voor Djokovic. Alles ging soepel voor de Servier en hij brak de in een dip verkerende Griek tweemaal. Een vijfde set moet gaan uitwijzen wie er aan het eind van de dag de Coupe des Mousquetaires omhoog zou hijsen.

De beslissing in de vijfde set kwam in de vierde game, toen Djokovic Tsitsipas brak. Daarna kwam de Servier nog amper in de problemen in zijn eigen servicegames, en met een koele volley stelde hij de titel veilig.

Met de zege in Parijs komt Djokovic op een duizelingwekkende aantal van negentien Grand-slam overwinningen. Daarmee is hij nog één titel verwijderd van Nadal en Federer, die beide op twintig titels staan. Daarbij komt 'Djoko' in een illuster rijtje met tennislegendes Rod Laver en Roy Emerson van spelers die alle slams minimaal twee keer hebben gewonnen. Verbazingwekkend genoeg staan Federer en Nadal dus niet in dat rijtje. De Zwitser won slechts één keer Roland Garros (2009), en de Spaanse gravelkoning behaalde slechts één titel op de Australian Open (2009).

