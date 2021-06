Roland-Garros

De eerste twee sets gingen crescendo voor de nummer één van de wereld. Met zijn diepe returns en zijn welbekende vastheid hield hij Berrettini volledig onder de duim. De Italiaan serveerde matig, maakte veel fouten en kwam zodoende totaal niet in zijn spel.

In de derde set beet Berrettini iets meer van zich af. Zijn service ging beter lopen en een tiebreak moest uitsluitsel geven. Djokovic kwam in die tiebreak op 5-4 en leek de partij gemakkelijk uit te kunnen serveren, maar twee merkwaardige fouten en een goed punt van de Italiaan zorgden ervoor dat het publiek een vierde set voorgeschoteld kreeg.

Echter, in plaats van een vierde set kregen de toeschouwers op het Court Phillippe Chatrier slechts vijf games te zien. Vanwege de avondklok, die vandaag wel van 21:00 naar 23:00 was verschoven, moest het stadion worden 'ontruimd' bij een 3-2 stand in het voordeel van de Servier. Dat ging niet helemaal soepel, want een deel van het supporters wilden koste wat kost de wedstrijd afkijken. Het was zo'n logistieke uitdaging om iedereen weg te krijgen, dat de wedstrijd een half uur moest worden onderbroken.

Na dit oponthoud gaven beide spelers allebei niks weg op hun eigen service. De wedstrijd leek af te stevenen op een tweede tiebreak, maar Djokovic brak Berrettini op een cruciaal moment en won de set met 7-5, en daarmee ook de wedstrijd. Wat volgde was een explosie van vreugde, frustratie en woede. Zelfs commentator Kristie Boogert had moeite om deze bizarre uitbarsting te duiden.

Feit is wel dat de Servier zich voor de elfde keer in zijn carriere plaatst voor de halve finales in Parijs. In die halve finale komt hij de Spaanse gravelkoning himself tegen, want Rafael Nadal staat aanstaande vrijdag tegenover de nummer één van de wereld, een herhaling van de finale van vorig jaar. De neutrale tennisfan hoopt op een betere wedstrijd dan toen, want Nadal liet in die partij geen spaan heel van Djokovic.

