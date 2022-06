De Groot was in de finale van het enkelspel ook al te sterk voor Kamiji, maar kon haar dubbelslag zaterdag nog niet direct voltooien. Bij een stand van 4-4 in de match-tiebreak om de finale te beslissen moest het kwartet van de baan wegens hevige regenval en onweersbuien boven Parijs.

Het weer was zondag opgeklaard en dus stonden De Groot en Van Koot voor de uitdaging om de partij om te draaien, want na winst van de eerste set in een tiebreak, 7-6(5), ging de tweede set met 6-1 verloren. Die tegenslag moest worden opgevangen en omgedraaid.

Ad

Roland Garros | De Groot pakt in rolstoelfinale haar veertiende Grand Slam-zege

Roland-Garros Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale EEN UUR GELEDEN

Match-tiebreak

Dat gebeurde. De kwaliteiten van De Groot en Van Koot gaven zondagochtend na de hervatting al snel de doorslag en bij een stand van 9-8 werd het matchpoint benut, waardoor er weer ruimte moet worden vrijgemaakt in de toch al volle prijzenkast van beide vrouwen.

De Groot (25) won zaterdag haar 14e major in het enkelspel en zondag ook haar 14e Grand Slam in het dubbelspel, terwijl de 31-jarige Van Koot 3 Grand Slams in het enkelspel op haar naam heeft staan en maar liefst 21 in de dubbel.

Roland-Garros Roland Garros | Gauff verliest voor tweede keer in twee dagen tijd een Grand Slam-finale EEN UUR GELEDEN