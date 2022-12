Kyrgios kwam in Parijs nooit verder dan de derde ronde en dat was voor hem vanaf 2018 reden om Roland Garros links te laten liggen. Toch komt de Australiër nu min of meer terug van zijn principes. Daadwerkelijk schuldige hiervan is zijn vriendin.

“Mijn vriendin wil graag een keer naar Parijs, dus ik doe in 2023 mee aan Roland Garros. Het is ook een mooie manier voor mij om wat extra geld te verdienen, al was ik het liefst thuis gebleven”, aldus Kyrgios in gesprek met Puntodebreak.

Gewonnen van Federer

“Ik weet dat ik goede resultaten kan behalen op gravel, want ik won al eens van Federer en Wawrinka. En ook stond ik in Estoril al eens in de finale. En mijn vriendin wil graag op avontuur in Parijs, dus ik heb besloten om weer eens mee te doen.”

Zoals al een beetje doorklinkt uit de antwoorden van Kyrgios doet hij met lichte tegenzin mee aan Roland Garros en de voorbereiding daarop. Dit betekent dat hij tijdens diverse graveltoernooien in actie komt, wat hij eigenlijk ook maar niets vindt.

Gekkenwerk

“Ik heb het al zo vaak gezegd en herhaal het nu nog maar eens: er worden veel te veel toernooien op gravel gespeeld”, stelt Kyrgios. “Ik kom in de ATP-tophonderd jongens tegen van wie ik nog nooit heb gehoord, die ik niet zou herkennen als ik ze op straat tegenkom. Zij staan puur zo hoog dankzij het spelen op gravel. Gekkenwerk is het.”

Overigens liet Kyrgios vorige week nog weten dat hij zichzelf een legitieme kans geeft om begin volgend jaar de Australian Open te winnen.

