Roland-Garros

Titelverdediger Djokovic neemt het in de eerste ronde op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka, de nummer 94 van de wereld. In de kwartfinale kan de Serviër dan al Rafael Nadal tegenkomen, die in de eerste ronde Jordan Thompson uit Australië (ATP-82) heeft geloot.

Loodzwaar

Deze kant van het schema is een loodzware route richting de finale. Zeker omdat het supertalent Alcaraz de tegenstander in de halve eindstrijd kan worden. De negentienjarige Spanjaard treft in de eerste ronde een qualifier en kan mogelijk in de kwartfinale gekoppeld worden aan Zverev.

Medvedev heeft het aan de andere kant van het speelschema beter getroffen met de loting . De Rus treft in de eerste ronde de Argentijn Facundo Bagnis. Op weg naar de finale kan hij onder anderen Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas en Carlos Ruud tegenkomen.

Nederlanders

Ook de Nederlanders kennen hun loting. Botic van de Zandschulp weet vrijdag echter pas wie zijn tegenstander is. De nummer 29 van de wereld heeft een qualifier geloot. Wanneer hij doorkomt, staat hij tegenover de winnaar van de partij tussen Fabio Fognini en Alexei Popyrin. Mogelijk wacht daarna Nadal.

Tallon Griekspoor heeft met Alejandro Davidovich Fokina een lastige loting. De Spaanse nummer 28 van de wereld klopte vorige maand Djokovic in Monte-Carlo en verloor pas in de finale tegen Tsitsipas.

Vrouwen

Arantxa Rus (WTA-76) is de enige Nederlandse speelster in het enkelspel. Zij treft in de eerste ronde Elena Rybakina. Een pittige loting, omdat de speelster uit Kazachstan op plaats zestien van de wereldranglijst staat.

De historie is wel in het voordeel van Rus. De 31-jarige Nederlandse trof Rybakina één keer eerder. Vier jaar geleden won Rus in twee sets van haar in het kwalificatietoernooi van de US Open.

Favorieten

Van de favorieten treft Iga Swiatek een qualifier. In dezelfde helft van het speelschema staan onder anderen Karolina Pliskova en Paula Badosa. Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Barbora Krejcikova, Naomi Osaka en Emma Raducanu komen uit in de andere speelhelft.



Osaka heeft een uiterst lastige loting. De Japanse treft Amanda Anisimova. De Amerikaanse versloeg Osaka eerder dit jaar in de derde ronde van de Australian Open.

