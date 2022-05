Van de Zandschulp is de vaandeldrager van het Nederlandse tennis en wist zijn kwartfinaleplek op de US Open op te volgen met goede resultaten in het nieuwe tennisjaar. De als 26ste geplaatste Nederlander was in de eerste ronde van Roland Garros met 6-3 3-6 6-3 6-2 te sterk voor qualifier Pavel Kotov.

“Het is nooit makkelijk spelen tegen een qualifier, die al drie potjes in de benen heeft. Dat had ik vorig jaar zelf ook vaak, dan zit je lekker in het toernooi en dat was ook te zien, want die jongen speelde heel goed, zeker de eerste drie sets. Gelukkig ging het in de vierde set wat makkelijker”, aldus Van de Zandschulp, die nog een beetje moet wennen aan zijn nieuwe status als geplaatste speler.

Roland Garros | Van de Zandschulp meldt zich na vier niet al te gemakkelijke sets in tweede ronde

Fognini

“Er wordt iets meer van je verwacht, dat je wint. Maar ik weet hoe goed iedereen kan spelen en er bestaan bijna geen gemakkelijke wedstrijden. Ik had ook vier sets nodig en je ziet dat het niveau erg dicht bij elkaar ligt. Daarom is het fijn om nu een potje in de benen te hebben.”

Van de Zandschulp is op zoek naar het goede gevoel en moet dat goede gevoel gevonden hebben voordat hij het opneemt tegen Fabio Fognini, een niet te onderschatten tegenstander in de tweede ronde. Fognini won in drie sets.

“Als hij wil tennissen, kan hij heel goed tennissen. Het ligt er soms alleen een beetje aan hoe zijn pet staat, maar op Roland Garros heeft hij er vast zin in. Het gaat een leuke wedstrijd worden. Fognini is een heel goede tegenstander, hij vormt een mooie uitdaging.”

Dominant

Fognini wordt een uitdaging die Van de Zandschulp tegemoet gaat met een spelletje waar hij voor zichzelf aan sleutelt. De Nederlander probeert meer dominantie in zijn spel te krijgen. “Ik domineerde veel en dat wil ik toch meer in mijn spel gaan krijgen; de baas zijn in de rally. Ik moet het spel bepalen en op die manier de punten binnenhalen. Daar ben ik mee aan het werk en gelukkig gaat het steeds beter.”

De druk van 'het moeten halen van' de derde ronde voelt Van de Zandschulp niet. Eerder wat meer vrijheid, omdat hij als zesentwintigste geplaatste alvast de eerste ronde goed is doorgekomen. “Ik ga er wellicht wat vrijer in dan voor de eerste ronde, maar je probeert iedere wedstrijd je beste tennis te spelen.”

