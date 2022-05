Roland Garros | Nadal kent geen moeite met Thompson en gaat overtuigend door

Nadal had voorafgaand aan het toernooi last van een slepende voetblessure, maar daar was tegen Thompson, de huidige nummer 82 van de wereld, niks van te merken. Rafa had aan iets meer dan twee uur genoeg om zijn plaats in de tweede ronde veilig te stellen.

De Spaanse gravelkoning had op elke bal van de Australiër een weerwoord, zoals ook te zien in dit punt.

Moutet, daarna Botic?

Nadal treft in de tweede ronde de Fransman Corentin Moutet, een wildcardspeler die Stan Wawrinka in de eerste ronde versloeg. De Zwitser is één van de drie spelers die in het tijdperk van Nadal Roland Garros een keer won. 'Stan the Man' won het toernooi in 2015, in het jaar dat Nadal afwezig was door blessureleed.

Moutet versloeg de drievoudig Grandslam-winnaar in vier sets en mag woensdagochtend uitkomen tegen de dertienvoudig winnaar in Parijs.

Doet Nadal wat hij moet doen, dan treft hij in de derde ronde wellicht de Nederlander Botic van de Zandschulp, de nummer 29 van de plaatsingslijst. De Veenendaler komt op hetzelfde moment als Nadal in actie tegen de Italiaan Fabio Fognini.

