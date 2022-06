Toni Nadal trekt een interessante vergelijking tussen Rafael en zijn favoriete voetbalclub: "Ik weet dat mensen graag een nieuw figuur willen zien, maar je moet Rafa niet te snel afschrijven, want hij is nog niet klaar. We hebben het ook gezien bij het voetbal. Niemand gaf Real Madrid een kans tegen PSG en Manchester City en toch wonnen ze. De mensen die vechten, blijven altijd kans hebben en Rafael is een vechter."

"Ik kon niet geloven dat mensen zeiden dat Rafael niet langer kans had om Roland Garros te winnen. Als hij op de baan staat, zelfs al is hij minimaal fit, is hij een rivaal waar je rekening mee moet houden", aldus oom Toni.

Ad

Roland Garros | Bekijk de hoogtepunten van de kwartfinale tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic

Roland-Garros Hoogtepunten Ivan Dodig / Marcel Granollers - Austin Krajicek / Horacio Zeballos - Roland-Garros EEN UUR GELEDEN

Alcaraz de nieuwe Nadal?

Volgens Toni is het grote publiek ook te snel op Carlos Alcaraz gesprongen als opvolger van zijn neef: "Volgens mij gaan mensen een beetje snel. Alcaraz is een goede speler en ik denk dat hij de nummer 1 van de wereld gaat worden. Maar ik heb de media hem al in zien wisselen voor Rafael. Hem vergelijken met Rafael is overhaast. Zal Alcaraz over tien jaar hetzelfde hebben bereikt als Nadal? Het kan."

Op de vraag of Nadals pensioen aanstaande is, kon Toni nog geen antwoord geven: "Hij wordt vrijdag 36 jaar oud en bijna iedereen gaat al voor die leeftijd met pensioen. Het ligt aan Rafael. Zo lang hij nog competitief is, gaat hij door. Maar als de blessureproblemen aanhouden en er is geen oplossing, dan zal hij het natuurlijk niet meer leuk vinden om elke dag tot de limiet te gaan."

Waar kijk je?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | Gauff bereikt finale na oppermachtig optreden tegen Trevisan 2 UUR GELEDEN