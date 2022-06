Roland-Garros

Jean-Julien Rojer is met zijn veertig jaar de oudste tennisser die een Grand Slam-dubbeltitel weet te winnen. De Nederlander is bezig met zijn twintigste jaar op de ATP Tour en zet met deze derde Grand Slam-titel de kroon op zijn lange carrière. Met 6-7 7-6 6-3 ging het een lange tijd gelijk op, maar in de derde set trok Rojer/Arevalo aan het langste eind.

Marathonner

De finale ging bleek in de eerste set al een echte marathon te worden. Punt na punt, game na game. Geen van beide duo's was de betere. Via een tiebreak viel de eerste set de goede kant uit voor Dodig en Krajicek. De Amerikaan is een verre achterneef van Richard Krajicek.

Drie matchpoints

In de tweede set ging het wederom punt voor punt gelijk op. Dodig en Krajicek leken de wedstrijd af te gaan sluiten, maar wisten drie matchpoints niet te benutten.

Laatste set

Rojer/Arevalo had de betere derde set terwijl Dodig/Krajicek juist wat scherpte leek te verliezen. De laatste games vlogen voorbij en met een lovegame maakte Rojer/Arevalo een einde aan de dubbelfinale.

