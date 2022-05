Volgens Mats Wilander heeft het moment van spelen zeker invloed op de wedstrijd: "Het is zonder twijfel anders om in de avond te spelen. Het gravel wordt een beetje vochtig en de tennisbal pakt dat vocht op. Daardoor wordt de bal zwaarder en trager en is het lastiger om spin te creëren."

In Parijs is dit verschil nog groter vanwege de gravelondergrond, zo legt Wilander uit: "Natuurlijk is een avondsessie op de US Open ook anders vanwege temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, maar de baan zelf verandert niet zo veel op de hard court ondergrond. Als het warm is, stuitert de bal meer, maar op Roland Garros is dit verschil veel groter en dat maakt het lastig voor de spelers."

Djokovic gaf al aan de hij en Nadal waarschijnlijk totaal verschillende verzoeken in zouden dienen over de speeltijd. Nadal is altijd helder geweest over zijn voorkeuren: "Ik hou er niet van om in de avond te spelen op gravel, omdat de luchtvochtigheid hoger is en daardoor wordt de bal trager. Het kunnen erg zware omstandigheden zijn, zeker als het koud is. Het maakt een groot verschil voor de manier waarop je wil tennissen."

