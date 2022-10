Djokovic werd gedwongen de US Open en alle andere Masters-toernooien in Noord Amerika te missen vanwege zijn beslissing om zich niet te laten vaccineren tegen corona.

"Het is een situatie die ik moet accepteren omdat ik een beslissing heb genomen. Ik moest de consequenties aanvaarden. Het handhaven van de lichamelijke en mentale conditie werkte goed, maar emotioneel was het veel moeilijker omdat ik te maken kreeg met omstandigheden die ik nog nooit eerder had meegemaakt", verduidelijkte Djokovic tijdens een persconferentie.

Ad

De Servier was daarom extra blij om terug te keren met een zege. "Mijn aanpak is om waar ik ook ben toernooien te winnen en ik ben blij dat ik een team van mensen om me heen heb die ervoor zorgt dat ik in de beste vorm ben om een ​​kanshebber te zijn om titels te winnen," zei Djokovic.

Tennis ROGER FEDERER | GROTER DAN DE BESTE 15/09/2022 OM 19:51

Laver Cup | Ontketende Djokovic zet Tiafoe aan de kant in eerste wedstrijd sinds Wimbledon

ATP Finals

Djokovic hoopt zich via toernooien als Tel Aviv en Tokio, dat deze week op het programma staat, alsnog te plaatsen voor de ATP Finals later dit jaar in Turijn. De Serviër staat momenteel vijftiende op de eindejaarsranglijst. Een plek bij de beste 20 van dit jaar is voldoende voor de vijfvoudig winnaar van het officieuze WK Tennis, omdat Djokovic dit jaar Wimbledon heeft gewonnen.

De 21-voudig Grand Slam-winnaar geeft echter aan dat dat niet de nummer 1-reden is om mee te doen aan deze toernooien. "Daarom ben ik naar Israël gekomen, om te proberen de titel te winnen. De eerste keer dat ik hier speelde was in de Davis Cup meer dan 15 jaar geleden, dus het was echt een geweldige ervaring."

"Ik heb heel goed tennis gespeeld, denk ik. Ik heb de hele week geen set laten vallen. Ik had al drie maanden geen toernooi gespeeld, dus het was echt een extra motivatie voor mij om het echt goed te doen, vooral omdat de mensen me de hele week zo vriendelijk waren en me zo steunden. Ik neem ook veel vertrouwen naar volgende week. Alles wat we deze week hebben meegemaakt, was positief.

Tennis Tennis | Roger Federer kondigt tennispensioen aan na Laver Cup 15/09/2022 OM 13:28