Het Amerikaanse publiek begroette hem meermaals terug met luid boegeroep. Tsitsipas verdedigde zich door te stellen dat hij zich aan de geldende regels hield.

In het nieuwe seizoen behoren situaties als tijdens de US Open tot het verleden. Spelers mogen nog maar een keer per wedstrijd naar de wc. Zodra de speler van de baan af stapt heeft hij drie minuten om weer terug te keren. De plaspauzes mogen ook alleen aan het einde van de set plaatsvinden.

Ad

De ATP heeft ook nieuwe regels ingesteld om het tactisch gebruik van medische time-outs aan banden te brengen. Deze time-outs worden soms gebruikt aan het einde van de wedstrijd om de tegenstander van stuk te brengen of om een adempauze in te lassen voor de atleet.

Tennis Tennis | Wilander roept op: “Laat Raducanu met rust, gun haar het plezier van de jeugd” 6 UUR GELEDEN

US Open | Publiek overlaadt Tsitsipas met hoon na nieuwe langdurige plaspauze

Ook aanpassing medische time-outs

In de nieuwe regels mogen de time-outs slechts drie minuten duren en kunnen ze ook alleen aan het einde van de set worden aangevraagd. Wanneer deze regels ingaan is nog niet bekend.

In de eerste ronde van de US Open stond Tsitsipas tegenover Andy Murray. De wedstrijd liep uit op een vijfsetter en de Griek haalde alles uit de kast om zijn pauzes zo lang mogelijk te maken.

Zowel na de tweede als de vierde set bleef hij bijna acht minuten weg om van het toilet gebruik te maken. Na de derde set riep hij de fysio de baan op die hem minutenlang verzorgde.

US Open | Lange toiletpauze Tsitsipas werkt op de zenuwen van Murray

Davis Cup Players’ Voice | Carlos Alcaraz: “Het was een fantastisch jaar, vol nieuwe ervaringen” 8 UUR GELEDEN