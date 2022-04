Alcaraz zegt dat hij "geen limiet" heeft. De Spanjaard is de jongste tennisser sinds Nadal in 2005 in de toptien van de ATP-ranglijst.

Alcaraz is bezig met een indrukwekkend seizoen. Met overwinningen in Rio de Janeiro, Miami en nu dus ook in Barcelona heeft hij de negende plaats op de wereldranglijst weten te bemachtigen.

Ad

Met een leeftijd van 18 jaar, 11 maanden en 20 dagen is Alcaraz de één van de jongste tennissers ooit in de toptien van de ATP. Slechts acht anderen waren jonger dan de Spanjaard. Nadal was de laatste 18-jarige die zich in de toptien wist te slaan. Ook dat was toen, in 2005, na het winnen van de Barcelona Open. Voor Nadal betekent dit ook dat hij al 17 jaar lang onafgebroken toptien staat.

Tennis Tennis | Ook twaalfjarig broertje van Alcaraz kan een prima balletje slaan 2 UUR GELEDEN

Plezier heeft prioriteit

"Ik ben trots op het behalen van de toptien op 18-jarige leeftijd, op dezelfde leeftijd als mijn idool Rafa", aldus Alcaraz. "Ik heb geen limiet. Ik wil tennissen op het niveau waar ik nu op zit en ik denk als ik zo blijf spelen dat ik nog hogerop kan komen."

"Ik wil vooral nog plezier blijven hebben op de baan. Ik hoef het plafond nog niet te behalen."

Tennis | Corretja onder de indruk van Alcaraz

Jongste ATP top 10 spelers

Aaron Krickstein (USA) - 13 augustus 1984, 17 jaar, 11 dagen

Michael Chang (USA) - 12 juni 1989, 17 jaar, 3 maanden

Boris Becker (GER) - 8 juli 1985, 17 jaar, 7 maanden

Mats Wilander (SWE) - 12 juli 1982, 17 jaar, 10 maanden

Bjorn Borg (SWE) - 3 juni 1974, 17 jaar, 11 maanden

Andre Agassi (USA) - 6 juni 1988, 18 jaar, 1 maanden

Andrei Medvedev (UKR) - 7 juni 1993, 18 jaar, 9 maanden

Rafael Nadal (ESP) - 25 april 2005, 18 jaar, 10 maanden

Carlos Alcaraz (ESP) - 25 april 2022, 18 jaar, 11 maanden

Naast het behalen van de toptien als één van de jongste spelers ooit heeft Alcaraz ook binnen een recordtijd 50 overwinningen behaald.

In 70 wedstrijden heeft hij 50 keer gewonnen. Dat is sneller dan Djokovic (79), Nadal (81) en Roger Federer (97), Ook is het sneller dan zijn eigen coach, Juan Carlos Ferrero, die 73 wedstrijden nodig had voor zijn eerste 50 overwinningen.

Buiten de tophonderd

Rond dezelfde tijd een jaar geleden stond Alcaraz nog buiten de top 100 en verloor hij tegen Frances Tiafoe in straight sets in de eerste ronde van de Barcelona Open.

Nu wordt hij gezien als één van de beste spelers en behoort hij tot de favorieten voor Roland Garros in juni. De Franse Grand Slam is in zijn geheel te volgen op discovery+.

Felicitaties van Nadal

Nadal feliciteerde Alcaraz na zijn overwinning op Twitter: "Hulde voor Carlos en zijn titel in Barcelona! Ook fantastisch van Pablo (Carreno Busta) voor het behalen van de finale. Een spectaculaire week voor zowel hun tweeën als het Spaanse tennis".

17 jaar lang een wereldspeler

Nadal heeft zijn eigen feestje te vieren. De 21-voudig Grand Slam-winnaar staat maar liefst 17 jaar lang al in de ATP-toptien. Op dit moment is hij de nummer vier van de wereld. Sinds november 2020 heeft hij het record van aantal weken onaangebroken in de toptien. Maar liefst 866 weken lang behoort de Spanjaard al bij de beste 10 spelers van de wereld.

De vorige recordhouder was Jimmy Connors met 741 weken van 1973 to 1988. Federer wist ook een knappe reeks neer te zetten met 619 weken van 2002 tot 2016.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros begint 22 mei en twee weken lang zie je prachtig graveltennis op Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Stream dan via discovery+

Tennis Tennis | Ook twaalfjarig broertje van Alcaraz kan een prima balletje slaan 2 UUR GELEDEN