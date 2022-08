23

Misschien wel het bekendste getal waarmee Wiliiams wordt geassocieerd. 23 staat voor het aantal Grand Slam-titels dat de Amerikaanse heeft gewonnen.

Met haar 23 zeges staat Williams op plek twee van de Grand Salm-ranking aller tijden. Alleen Margeret Court (24) won meer Slams dan de Amerikaanse vechtmachine. Williams heeft kansen zat gehad om meer Grand Slams te winnen, want ze was maar liefst tien keer runner-up op een Grand Slam. Twee keer heeft ze de kans gehad om op 24 titels te komen, maar in haar laatste twee Slam-finales (US Open 2018 en Wimbledon 2019) ging ze onderuit tegen Naomi Osaka en Simona Halep respectievelijk.

In totaal wist ze zowel zeven keer de Australian Open als Wimbledon te winnen. Ze was zes keer de sterkste op de US Open en op het Parijse gravel van Roland Garros mocht ze drie keer de Coupe Suzanne-Lenglen omhoog houden.

Haar eerste Grand Slam-zege pakte ze tijdens de US Open van 1999. De laatste Grand Slam-victorie vond plaats bij de Australian Open van vijf jaar geleden in 2017, toen ze haar zus Venus in twee sets wist te verslaan.

319

Dat Williams het vrouwentennis deze eeuw voor een groot deel heeft gedomineerd, is wel duidelijk en ze heeft de nummer 1-positie dan ook vaak zat in handen gehad.

In totaal heeft ze in haar loopbaan 319 weken aan kop gestaan van de wereldranglijst en daarmee staat de Amerikaanse op de derde plek aller tijden van het totaal aantal weken aan kop. Williams moet alleen Martina Navratilova (332 weken) en de Duitse Steffi Graf (377 weken) voor zich dulden.

Ze bereikte de koppositie voor het eerst op 8 juli 2002, toen ze net haar eerste titel op Roland Garros had gewonnen.

73

Ook een indrukwekkend getal, want 73 slaat op het aantal singletitels die Williams in haar loopbaan heeft veroverd.

Met die 73 titels bezet ze de vijfde plek op de all-time ranglijst. Margeret Court (92), Steffi Graf (107), Chris Evert (157) en Martina Navratilova (167) hebben meer singletitels op hun naam staan dan de Amerikaanse.

Williams is wel de enige vrouw die in drie verschillende decennia titels heeft gewonnen. Ze won haar eerste proftitel in het enkelspel toen ze Amélie Mauresmo versloeg in de finale van de Open Gaz de France in Parijs in 1999. Haar meest recente titel veroverde ze in Auckland in begin 2020.

14

Wellicht één van de meest onderbelichte feiten van het indrukwekkende palmares van Williams is dat ze ook één van de beste dubbelaarsters aller tijden is.

Samen met haar zus Venus Williams heeft ze maar liefst 23 dubbelspeltitels in de wacht gesleept, waarvan 14 Grand Slam, en daarmee zijn ze het op één na beste dubbelpaar aller tijden.

Zoals wel vaker staat Martina Navratilova ook in dit rijtje boven haar. Samen met haar partner Pam Shriver wist zij 20 dubbelspeltitels op Grand Slams binnen te slepen.

Venus en Serena Williams lachen naar elkaar tijdens de uitreiking van hun dubbelspeltrofee op Wimbledon in 2016. Foto: Getty Images

855

De duizend gaat ze op zeker niet meer halen nu ze haar naderende afscheid heeft aangekondigd , maar 855 is nog altijd een prachtig aantal. Dit gaat om het aantal singlepartijen dat ze in haar carrière heeft gewonnen.

Veertien maanden lang stond de 23-voudig Grand Slam-winnares op 854, maar afgelopen week won ze tijdens het WTA-toernooi in Toronto haar 855e wedstrijd. En vergeet niet dat Williams nog op zijn minst twee toernooien gaat spelen, dus dit getal kan alleen nog maar hoger uitvallen.

In haar 24 jaar durende carrière heeft ze 153 wedstrijden verloren, waarmee ze op een winstpercentage komt van bijna 85 procent.

