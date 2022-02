Na de bizarre acties op de baan van Zverev bood hij later op Instagram zijn excuses aan. In een verhaal zei hij dat hij spijt heeft van zijn gedrag. "Ik heb persoonlijk excuses gemaakt aan de umpire want mijn woede-uitbarsting naar hem was verkeerd en onacceptabel", zegt de Duitse nummer-drie van de wereld.

"Ik ben teleurgesteld in mezelf. Dit zou niet mogen gebeuren en ik weet niet hoe ik mijn excuses moet maken." Daarnaast excuseert Zverev zich ook nog naar zijn fans het toernooi en de sport.

Ad

Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter

Dubai Duty Free Tennis Championships Tennis | Djokovic na extreme woedeaanval Zverev - "Ik heb in verleden ook fouten gemaakt" 3 UUR GELEDEN

Djokovic heeft begrip

Novak Djokovic had na zijn gewonnen wedstrijd tegen Karen Kachanov geen zin om zijn vriend te veroordelen. "Ik heb in het verleden ook fouten gemaakt. Ik heb ook woedend op het veld gestaan", gaf de Servier aan tegen Sport Klub. "Ik weet wat er door een speler gaat. Natuurlijk ga ik zijn acties niet veroordelen. Hij heeft zijn excuses aangeboden en het juist afgehandeld. Hij heeft gezegd dat het een fout was en dat wat hij deed niet acceptabel was."

Djokovic vind dat tennisbond ATP juist heeft gehandeld. De bond heeft hem gediskwalificeerd van het toernooi, hem minder prijzengeld gegeven en een boete gegeven van 20 duizend dollar. "Ik geloof dat het niet te heftig is om hem te diskwalificeren", gat de nummer-een van de wereld toe. "Ik denk dat onder deze omstandigheden dit de juiste beslissing was."

Tennis Tennis | "Die tijd is voorbij" – Rafael Nadal heeft geen ambities meer voor nummer 1-positie EEN DAG GELEDEN