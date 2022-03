Kyrgios staat te boek als misschien wel de meest getalenteerde tennisser van de tour, maar op één of andere manier lijkt dit tegelijkertijd ook zijn valkuil. Ondanks zijn enorme kwaliteit presteert hij namelijk vaak ondermaats, vooral als je dit afzet tegen het ongelooflijke talent dat hij bezit.

Wie weet wordt 2022 eindelijk het jaar waarin hij zijn belofte inlost. Kyrgios mag zich sinds de Australian Open al Grand Slam-winnaar noemen, nadat hij samen met Kokkinakis twee weken lang voor een compleet gekkenhuis zorgde. Dit gekkenhuis werd gekoppeld aan prestaties in het dubbelspel. Het publiek smulde ervan.



Terwijl het publiek ervan smulde, ging er ook een serieus aspect schuil achter het spelen van al die dubbelpartijen. Zo voelt Kyrgios dat het vele dubbelen van hem een betere tennisser maakt. “Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoezeer het dubbelen in mijn voordeel werkt”, aldus Kyrgios.

“Het heeft me onwijs geholpen. En Thanasi trouwens ook. We slaan allebei veel betere returns, ook als we in de single spelen. De manier waarop ik serveer, retourneer en nadenk over het spelen van punten en uitvoeren van de tactiek erachter… de invloed op mijn spel is overduidelijk.”

Voormalig dubbelgrootheid Todd Woodbridge – die 16 Grand Slams won – denkt dat ook de invloed van Kokkinakis op Kyrgios niet mag worden onderschat. “Iemand merkte op: hoe ga je Kyrgios beter maken? Dat lukt bijna niet en in je eentje, in de single, werkt dat al helemaal niet. Daar kan hij zichzelf ook nog wel eens gek maken. Maar Kokkinakis slaagt er soms in hem te kalmeren en zichzelf te laten herpakken”, merkt Woodbridge op tegenover Channel Nine.



“Het is de laatste maanden zeer interessant om Kyrgios te volgen. Hij heeft zelfvertrouwen opgedaan, maar dat is vooral te danken aan Thanasi en de dubbels. Hij is op precies het goede punt aanbeland. Nu gaan we zien hoelang hij het volhoudt om in het enkelspel te blijven presteren.”

Voorlopig loopt alles dus op rolletjes voor Kyrgios, die zich eindelijk weer op zijn gemak voelt. “Het lijkt erop dat ik de juiste balans heb gevonden, ik ben hartstikke blij. In mentaal opzicht voel ik me beter dan ooit”, die ook bij Kokkinakis verandering spot.

“Ik weet hoe zwaar Thanasi het vroeger heeft gehad, maar als we nu samen lunchen, zie ik iemand die blij is. Dat is prachtig. Ik ben met hem opgegroeid en weet van de donkere gedachten die hij soms had, maar nu gaat het fantastisch met hem.”

