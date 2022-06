Na Wimbledon begint een zeer interessante testfase op de ATP Tour, want bij de toernooien na het grasgrandslam gaat coaching tijdens ATP-toernooien in beperkte vorm worden toegestaan

De tour heeft besloten dat coaching onder bepaalde regels in de tweede seizoenshelft kan plaatsvinden. Zo moet de trainer op een speciaal daarvoor bestemde plek gaan zitten en van daaruit zijn verbale en non-verbale instructies geven. De nieuwe regels gaan vanaf 11 juli.

Carlos Moya, coach van Rafael Nadal, vindt dat geen goed idee.

"Ik ben geen groot voorstander van coaching. Wat tennis tot een bijzondere sport maakt, is het feit dat het de enige sport is waarin je alleen tegen een ander speelt - zonder hulp van buitenaf", benadrukt de voormalig nummer één van de wereld in een interview met de Spaanse collega's van Eurosport.

Zijn werk als coach van Rafael Nadal "moet voor de wedstrijd gedaan zijn. De speler moet dan alle scenario's in het hoofd hebben, want er gebeuren altijd dingen die zeker niet in het script stonden. In die zin ben ik absoluut tegen coaching", zegt Moya, die sinds 2017 deel uitmaakt van het coachingteam van Nadal.

Net als school

De winnaar van Roland Garros in 1998 maakt een vergelijking met school om zijn punt te illustreren. "Het is net een examen. De leraar kan je helpen, maar als het examen eenmaal begint, sta je er alleen voor", zegt Moya. Het is absoluut cruciaal "dat de speler voor zichzelf denkt".

"Mocht het mogelijk zijn om tijdens de wedstrijd te coachen, dan zou een belangrijk facet van het tennisspel verloren gaan. De eenzame strijd van de tennisprof, die de juiste tactiek moet kiezen met een hartslag van 180 en slechts 20 seconden pauze tussen rally's, is een kwaliteit die spelers van elkaar onderscheidt", aldus Moya.

Daarom laat het debat voor hem maar één conclusie toe: "Ik zou alles laten zoals het is."

