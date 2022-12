"Als ik stop met tennis, wil ik weten dat ik een stempel heb gedrukt en veel nieuwe fans naar de sport heb gebracht", legt Kyrgios uit.

"Ik ga graag naar plaatsen waar je misschien niet zoveel weet over tennis en ik probeer de aandacht te trekken en mensen ervan te laten genieten", aldus Kyrgios op de website van de Diriyah Tennis Cup.

Vanwege de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië riep Amnesty International spelers op om er kritisch naar te kijken en zich gepast uit te spreken. "Iedereen die in Diriyah speelt, zal weten dat dit tennistoernooi een ander voorbeeld is van Saoedi-Arabië dat probeert zijn bloedige staat van dienst op het gebied van mensenrechten te zuiveren door middel van sport", aldus de organisatie tegen de Britse "Guardian".

Sportief gezien beschouwt Kyrgios de competitie echter als een welkome voorbereiding op het seizoen 2023. "Ik denk dat het voor mij een bonus is dat ik deze wedstrijden kan spelen en de druk voel tijdens mijn trainingsblok. Dat wordt cruciaal voor mij", aldus de flamboyante Australiër.

Scheldkannonades, trickshots en onderhandse services - de Nick Kyrgios show in Australie

Boze landgenoten

Lleyton Hewitt en Alex de Minaur hebben hun frustraties geuit over de aanwezigheid van Kyrgios in Saudi-Arabie, waardoor hij het Australische Davis Cup team niet kon helpen in de finale vorige week tegen Canada. Kyrgios speelde voor het laatst in 2019 voor zijn land, terwijl captain Hewitt hem meerdere keren probeerde over te halen om mee te doen.

Australië haalde voor het eerst in negentien jaar de finale, maar verloor daarin van Canada. Het had de hulp van Kyrgios in de eindstrijd waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Op social media liet Kyrgios er echter geen twijfel over bestaan waar zijn prioriteiten liggen. Kyrgios liet in een post weten dat hij een bedrag bestaande uit zes cijfers kan ophalen op het Saoedische toernooi.

"Ik weet het niet, dus je moet het aan hem vragen. Ik kan niet meer proberen dan ik nu doe. Natuurlijk heb ik hem wel benaderd. Ik probeer hier met het best mogelijke team aan te treden", aldus de captain.

Datzelfde geldt voor Alex de Minaur: "Ik heb het ook geprobeerd, maar het mocht niet zo zijn." In een post op Instagram gaf De Minaur aan dat er geen grotere eer is dan het vertegenwoordigen van je land en daarover werd vervolgens gespeculeerd dat De Minaur een sneer uitdeelde aan Kyrgios.

