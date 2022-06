Daniil Medvedev is voor de tweede keer de nummer 1 van de wereld bij de mannen geworden nadat Novak Djokovic op de ATP-ranglijst van de bovenste plek naar plek drie zakte.

Het is voor het eerst sinds november 2003 dat geen van de 'Big Four' de eerste twee plaatsen bezet.

Djokovic heeft de 2.000 punten van de overwinning op Roland Garros van vorig jaar verloren en heeft nu een totaal van 6.770 waarmee hij achter Medvedev (7.950) en Alexander Zverev (7.075) is komen te staan.

Nadal op 4, Murray terug in top-50

Roland Garros-kampioen Nadal is nu de nummer vier van de wereld, terwijl Casper Ruud over Stefanos Tsitsipas is gegaan. De Noor is nu de nummer vijf van de wereld.

Er is ook een mijlpaal voor Andy Murray, die na het bereiken van de finale van het Stuttgart Open is teruggekeerd naar de top 50. De Schot staat nu op plek 47, zijn hoogste notering in vier jaar.

Voor Medvedev - die zondag de Libema Open-finale verloor van Tim van Rijthoven is het de tweede keer dat hij de ranglijst aanvoert. Eerder dit jaar stond hij al bovenaan de wereldranglijst. Van Rijthoven maakt dankzij zijn overwinning in Rosmalen een megasprong op de rankings. De Geboren Roosendaler klimt maar liefst 99 plekken en staat sinds gisteren op plek 106.

