“Ik ben hartstikke blij en ben er helemaal klaar voor”, aldus nummer één van de wereld Barty – een positie die ze al maar liefst 120 weken in handen heeft – over haar afscheid, in een videoboodschap die op haar social media verscheen. “Diep in mijn hart weet ik dat dit voor mij als persoon het juiste moment is.”

De kleine Barty (1.66 meter) won recent zonder een set te verliezen en dus met groot vertoon van macht de Australian Open en dat is, achteraf, voor haar de perfecte manier om afscheid te nemen van de sport. De Australische won in 2019 voor het eerst een Grand Slam. Dat was Roland Garros. Sindsdien was ze de nummer één van de wereld.

Gewonnen op alle ondergronden

Later won Barty ook Wimbledon om vervolgens begin 2022 pas écht geschiedenis te schrijven door de eerste Australiër te worden in 44 jaar tijd die voor eigen publiek de Grand Slam won in de single. Het publiek stond op de banken en twee weken lang was de speelster op Melbourne Park niet alleen topfavoriet, maar ook de tijdelijk bekendste Australiër van allemaal. De druk was enorm.

De zeer complete en allrounder Barty werd hiermee naast Serena Williams de enige – toen nog – actieve speelster die Grand Slams won op de ondergronden hardcourt, gravel en gras. Op dat andere hardcourt, van de US Open, kwam ze nooit verder dan de vierde ronde. Ook Williams bevindt zich in de herfst van haar loopbaan, maar zij is 40.

“Ik heb werkelijk alles wat ik in me heb gegeven aan de prachtige sport tennis. En daar ben ik hartstikke blij mee. Voor mij is dat het grote succesverhaal”, vertelt Barty verder in de vrijgegeven video. Ze meldt ook aan het einde van haar Latijn te zijn en niet meer te kunnen geven of investeren.

Henin

Na Justine Henin wordt Barty de tweede nummer één van de wereld bij de WTA die plots haar afscheid aankondigt. Henin was toen 26 jaar oud. Eind 2014 besloot Barty al eens om het tennis een tijdje gedag te zeggen. Ze vulde haar pauze toen in met het spelen van cricket, waarna ze in 2016 terugkeerde en een kalenderjaar later haar grote doorbraak beleefde toen ze opstoomde naar de top twintig van de WTA.

Wie weet begint het bij Barty – net als bij Henin – ook nog eens te kriebelen, maar op dit moment voelt dat erg ver weg.

