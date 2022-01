De kop boven dit artikel zal menigeen doen steigeren. Begrijpelijk! De kleine Queenslander vergelijken met de meest geliefde GOAT-kandidaat is op het eerste gezicht een bespottelijk idee. De levende legende heeft twintig Grand Slam-toernooien gewonnen, tegenover de twee van de 25-jarige Australische.

Hierbij tóch het vriendelijke verzoek aan alle foeterende Federer-fans om tot tien te tellen en de vraag te stellen: welke tennisser lijkt qua spel het meest op Federer?

Onderaan de streep heeft Barty namelijk de meeste raakvlakken met haar vijftien jaar oudere collega, die in Zwitserland hard werkt aan zijn rentree op de tennistour. In grote lijnen gaat het om hun dodelijke combinatie van service, forehand en backhand slice, aangestuurd door een creatieve kop, fluwelen handen en actieve voeten.

Alle onderdelen van het spel van Barty draaien op volle toeren tijdens de Australian Open, waar ze nog niet in de buurt is geweest van setverlies.

Beste service ter wereld

Het optreden in de vierde ronde tegen Amanda Anisimova zou gezien kunnen worden als een mindere beurt van Barty. Ze won alsnog met 6-3 6-4, maar werd na 63(!) service holds op rij weer eens gebroken.

Mats Wilander hield in de Eurosport Cube niet in over de kwaliteit van de opslag van de voormalig kampioene op Wimbledon en Roland Garros, die met een lengte van 1.65 meter helemaal geen aanspraak zou mogen maken op een dergelijk wapen. Ook de Zweed moest denken aan Federer…

Backhand slice

Het meest frustrerende voor tegenstanders van Barty — en Federer — is hoe onbekwaam ze er bij vlagen uitzien aan de overkant van het net. Op dit punt treedt de backhand slice op de voorgrond. Daarmee worden opponenten in de meest onplezierige posities gedwongen en zijn ze in veel gevallen al blij als ze de bal fatsoenlijk terug over het net krijgen.

Zeker op de vrouwentour blijkt het goed verwerken van een backhand slice voor velen een lastige opgave. Weinigen gebruiken de slag immers, dus speelsters kunnen maandenlang vooruit zonder geconfronteerd te worden met het gebrek in hun spel.

Eenmaal tegenover Barty krijgen ze echter niet één, maar een stuk of zes soorten slices aangeboden. Binnen de kortste keren sta je dan op posities waar je niet wilt staan en sla je ballen die je niet wilt slaan.

Eén en ander leidt tot een overdosis onnodige fouten, twijfel en in pijnlijke gevallen tot regelrechte implosie. Raemon Sluiter, die tijdens zijn periode als coach van Kiki Bertens het prachtige wapen van Barty van dichtbij heeft meegemaakt, vat het op karakteristieke wijze samen…

Aangezien haar adembenemende backhand slice de show steelt, blijft de forehand van Barty soms onderbelicht. Maar het is juist die slag die zo vakkundig in stelling wordt gebracht door de slices die haar tegenstanders wel terug kunnen krijgen. Om over de fijne volleys’s nog maar te zwijgen.

Zwakte?

Is er dan geen enkel zwaktepunt in het spel van Barty? Zeker wel. Maar om het bloot te leggen moet je van goede huize komen en bereid zijn tot grote risico’s. Mits je herhaaldelijk zware diepe ballen richting backhand weet te slaan en zodoende kan voorkomen dat haar backhand slice in stelling kan worden gebracht, dan wordt Barty gedwongen haar mindere dubbelhandige topspin backhand te slaan en kan ze klemgezet worden. Het is weinigen gegund om die tactiek zorgvuldig tot uitvoering te brengen. Zeker als je racket al uit handen is genomen en je geest is gebroken.

Efficiëntie

Sinds 2019 — en zeker in Melbourne dit jaar — drijft Barty haar tegenstanders tot waanzin. De efficiëntie waarmee ze door wedstrijden vliegt is eveneens een kwaliteit die ze deelt met Federer, die in zijn hoogtijdagen ook geen tijd verspilde op de baan. 6-0, 6-1, 6-1, 6-1, 6-3, 6-2, 6-3, 6-4, 6-2, 6-0 zijn de setstanden waarmee Barty de halve finale heeft bereikt bij het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Ze heeft bij elkaar slechts 5 uur en 4 minuten doorgebracht op de baan, vergelijkbaar met één stevige vijfsetter in het mannentoernooi. De moeiteloosheid waarmee Barty door het toernooi wandelt viel ook landgenoot Thanasi Kokkinakis op…

Het angstaanjagende is dat Barty, de afgelopen drie seizoenen reeds de eindejaarsnummer één van de wereld, pas onlangs lijkt te ze zijn begonnen aan haar machtsgreep. De aureool van onoverwinnelijkheid begint langzaam maar zeker te glimmen boven haar hoofd.

Spelers denken bij een harde nederlaag tegen Barty nog dat ze de volgende keer een betere kans hebben, zoals opponenten van Federer dat jarenlang tevergeefs dachten. Mits ze gezond en gemotiveerd blijft, heeft Barty alles in huis om op de tour jarenlang te domineren, zoals ooit… Federer dat deed.

Keys, Collins & Swiatek

Barty is niet de enige speelster die indruk heeft gemaakt op de Australian Open. Madison Keys, haar tegenstander in de halve finale, heeft op haar beurt fraaie resultaten genoteerd om voor de tweede keer in haar carrière de laatste vier te halen in Melbourne. De 26-jarige hardhitter uit de Verenigde Staten speelde ook op Roland Garros al eens een halve finale en bereikte op de US Open van 2017 zelfs de eindstrijd.

Keys, voormalig nummer zeven van de wereld, heeft de klappen in huis om Barty vast te zetten in haar backhand-hoek en beschikt ook over een fantastische opslag. Tegelijkertijd is ze bij uitstek het type speelster dat zich kan verslikken in het gevarieerde spel van Barty. De eerste klap zal een daalder waard zijn.

De tweede halve finale gaat tussen Iga Swiatek en nummer dertig Danielle Collins. De jonge Poolse, die in 2020 Roland Garros op haar naam schreef, is als zevende geplaatst en heeft dit toernooi laten zien ook op mindere dagen te kunnen winnen.

In de 28-jarige Collins treft Swiatek een speelster die de ‘over mijn lijk’-mentaliteit en de kreet ‘Come on!’ een nieuwe betekenis heeft gegeven. De Amerikaanse is bovendien voor de tweede keer in haar loopbaan doorgedrongen tot de halve finale op de Australian Open, na een eerdere luidruchtige campagne in 2019.

