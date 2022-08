Oud-tennisster en Eurosport-presentatrice Barbara Schett was niet verbaasd toen ze het nieuws over de stoppende Williams las. “Het komt niet echt als een verrassing, ik heb altijd al gedacht dat de US Open de plek zou zijn waar ze haar laatste wedstrijd zou spelen.”

Schett benadrukt hoe belangrijk Serena is geweest voor het tennis. “Ze was een pionier. We moeten haar bedanken voor alles wat ze heeft gedaan voor de sport, voor haar community en voor de manier waarop vrouwentennis zich dankzij haar heeft ontwikkeld.”

Wacht maar tot je mijn zusje ziet

“Ik heb het privilege gehad om in hetzelfde tijdperk te spelen als Serena. Het was nooit makkelijk om het tegen haar op te nemen, ze had een enorme uitstraling op de baan. Ik denk vooral aan 2003, toen ik in de derde ronde van Roland Garros met 6-0 6-0 naar huis werd gestuurd. Daar word ik liever niet te vaak aan herinnerd”, lacht Schett.

De Zwitserse ex-tennisster had al snel door dat Williams geen doorsnee speelster was. “Ik weet nog goed dat we haar zus, Venus Williams, zagen spelen. Iedereen dacht, ‘dit is de beste van de wereld’. Venus zei toen: ‘Wacht maar tot je mijn zusje ziet’. We zagen gelijk aan Serena dat ze iets buitengewoons had en heel veel Grand Slams zou gaan winnen.”

Makkelijker voor man op de Tour

Dat de veertigjarige Williams uiteindelijk de beslissing heeft genomen om te stoppen, begrijpt Schett heel goed. “Familie is de logische reden voor haar pensioen. Ze wil haar gezin uitbreiden. Het is een stuk makkelijker voor een man om op de Tour te spelen dan voor een vrouw. Op een gegeven moment word je als vrouw bijna gedwongen om te stoppen.”

“Ze heeft een fantastische carrière gehad, 23 Grand Slams. Ik had gedacht dat ze het record van Margaret Court nog zou kunnen verbreken, maar voor mij is ze de beste tennisster die ooit heeft gespeeld.”

Williams kan het record van het Australische tennisicoon Court nog wel evenaren. Dan moet de Amerikaanse wel op haar laatste Grand Slam, de US Open, de titel veroveren. Het toernooi in New York begint op 29 augustus.

