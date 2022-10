Rafael Nadal stond na de US Open aanvankelijk derde op de ranking, maar wint dus een plekje door de uitschakeling van Casper Ruud op de ATP van Seoul. De Noor moest verrassend in de kwartfinale het onderspit delven tegen de nummer 56 van de wereld, Yoshihito Nishioka. De Japanner mocht zich later zelfs eindwinnaar noemen van het toernooi in Zuid-Korea, hij versloeg de Canadees Denis Shapovalov in de finale met 6-4, 7-6.

Door de verliespartij raakt Ruud 205 punten kwijt op de wereldranglijst. De verliezend finalist in New York heeft dus nog geen maand kunnen genieten van zijn tweede plaats.

Tennishistorie

De Spanjaarden Alcaraz en Nadal schrijven met de nieuwe ranking een fraai stukje tennishistorie. Nog nooit werd de top twee van de ATP-ranking ingevuld door twee Spanjaarden.



Bovendien is het voor het eerst sinds 2000 dat twee landgenoten aan kop staan van de wereldranglijst. Toen waren het Andre Agassi en Pete Sampras die voor een feestje zorgden bij de Amerikaanse tennisfans.

Strijd nog niet gestreden

Aan het verschil tussen de Spaanse topspelers is niets veranderd. De negentienjarige Alcaraz leidt met 6.740 punten en Nadal volgt met 5.810 punten op gepaste afstand.

Dat wil niet zeggen dat er niets meer kan veranderen aan de ranglijst van dit jaar. Alcaraz komt deze week in actie op de Astana Open en bovendien komen beide spelers nog in actie tijdens de ATP-Finals . In Turijn zijn dan voor de eindwinnaar nog maximaal 1.500 punten te verdienen.

