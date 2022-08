Swiatek is de nummer 1 van de wereld na het winnen van zes toernooien dit jaar, waaronder Roland Garros, maar ze heeft nog nooit tegen haar voorganger Williams gespeeld.

En de tijd voor Swiatek begint serieus te dringen, want in Cincinnati is Williams gekoppeld aan de Engelse Emma Raducanu, die als een kind zo blij is dat ze tegen de 'grote' Williams mag spelen.

"Ik zou graag willen zien hoe het is om haar aan de andere kant van het net te zien. Ik vind het moeilijk om oogcontact te maken met Serena. Het is moeilijk omdat ze altijd zoveel mensen om zich heen had, en ik ben best verlegen. Als ik naar haar kijk, vergeet ik een beetje dat ik de nummer 1 van de wereld ben.

"Ik voel me alsof ik een kind van de kleuterschool ben", aldus de Poolse.

