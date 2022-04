De Fransman - die twee keer de halve finale van Roland Garros (2013 & 2015) heeft bereikt - zegt dat de beslissing om te stoppen lang op zich heeft laten wachten. "Het is al een aantal jaren geleden dat er elke dag minstens één moment is waarop ik denk: wat ben ik aan het doen? Waarom doe ik mezelf zoveel pijn? Is er voor mij nog een reden om al deze moeite te doen?"

"Mijn hoofd zegt me dat je je hele leven kunt spelen, maar tegelijkertijd herinnert je lichaam je eraan dat je kracht en de power om jezelf te overtreffen er niet meer zijn", zei hij.

Ad

“Het doel is om mezelf te zijn, om Jo-Wilfried Tsonga de tennisser te zijn. Ik vind het leuk om goed te presteren en ik heb altijd het uiterste uit mezelf proberen te halen. Ik heb mezelf altijd hoge doelen gesteld om het hoogst mogelijke te bereiken. Voor mij is dit de kans om het nog een laatste keer te doen.”

Tennis Tennis | “Ik hoop dat Raducanu een olifantenhuid heeft” - Evert over wrede Britse tabloids EEN DAG GELEDEN

Illustere carrière

Als Tsonga zometeen zijn laatste bal heeft geslagen, kan hij terugkijken op een prachtige carrière met vele geweldige hoogtepunten. Zo won de Fransman maar liefst 18 titels in het enkelspel, waaronder het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2017. Op hardcourt won Tsonga liefst 17 van zijn 18 titels in totaal. Zijn enige andere zege behaalde hij op gravel tijdens het ATP-toernooi van Lyon in 2017.

Daarnaast heeft de Fransman prima resultaten op Grand Slams behaald en behoort hij tot een klein groepje spelers dat Roger Federer op Wimbledon heeft verslagen. Tsonga versloeg de Zwitser in de kwartfinale van 's werelds bekendste Grand Slam en vierde die overwinning na afloop uitgebreid met het uitzinnige Engelse publiek.

Hij werd door Franse experts lange tijd getipt als nieuwe Franse Grand Slam-winnaar, maar verder dan een verloren finale op de Australian Open en twee halve finales op het Parijse gemalen baksteen kwam Tsonga niet.

Toch kijkt hij uit naar zijn zwanenzang op Roland Garros, dat op 22 mei begint. “Dit wordt mijn vijftiende Franse Open. Roland Garros is het toernooi dat het beste vertegenwoordigt wat ik in mijn carrière heb gedaan. Ik hoop dat ik eerder in vorm zal blijven en kan zijn wie ik altijd ben geweest op dit toernooi”, zei hij.

WAAR KIJK JE?

Roland Garros kijk je net als alle vier de Grand Slams live op Eurosport. Wil je echt geen enkele bal missen? Stream dan live via discovery+

Tennis Tennis | Wordt Swiatek tegen Osaka het nieuwe duel aan de top van het vrouwentennis? GISTEREN OM 09:37