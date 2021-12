Door zijn lagere positie op de wereldranglijst moest Van de Zandschulp extra wedstrijden spelen om zich te kwalificeren voor de ATP-toernooien. Door zijn ranking kan hij nu zijn toernooien uitkiezen.

ATP Tour | Van de Zandschulp verslaat voor het eerst toptienspeler en bereikt halve finales

Ad

Van de Zandschulp zal in voorbereiding op de Australian Open de toernooien in Melbourne en Adelaide spelen, vertelde hij aan het Algemeen Dagblad . Ook zal hij aan de start staan van het ABN-AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Daarna zal hij spelen in Doha, Dubai, de Davis Cup in eigen land en de toernooien van Indian Wells en Miami.

Australian Open AusOpen | "Alleen welkom met vaccin of medische vrijstelling" - Toernooidirecteur resoluut 5 UUR GELEDEN

Doordat het succes van de man uit Wageningen vooral aan het einde van het vorige seizoen zat, heeft hij weinig punten te verdedigen in de eerste helft. Als hij wedstrijden weet te winnen op deze belangrijke toernooien behoort een plaats bij de mondiale top-40 tot de mogelijkheden.

Fitheid

Op de US Open baarde Van de Zandschulp meermaals opzien door vanuit ogenschijnlijk geslagen positie toch terug te komen en de wedstrijd naar zijn hand te zetten. In zijn zeven gewonnen wedstrijden dat toernooi won hij maar één keer de eerste set. Door zijn fitheid kon hij in vier of vijf sets de wedstrijd toch naar zich toe trekken.

Van de Zandschulp verwacht dat hij komend seizoen nog fitter is dan dit jaar. “Ik ben fitter geworden en daardoor heb ik meer vertrouwen en rust in mijn spel gekregen. Dan wordt het allemaal iets makkelijker”, legt hij uit.

US Open | Van de Zandschulp geeft les in het uitspreken van zijn naam

Tennis Tennis | “Ik maak me zorgen” - Murray over huidige opzet Davis Cup 6 UUR GELEDEN