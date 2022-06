Na zijn nederlaag tegen Casper Ruud kreeg Holger Rune veel kritiek te verduren. In het duel in Parijs botste de Deen niet alleen met zijn tegenstander, maar kreeg hij zelfs ruzie met zijn eigen moeder.

De 19-jarige Deen verdedigde zich daarna en trok een vergelijking met niemand minder dan Roger Federer : "Als je Roger Federer als tiener zag, was hij misschien 40 keer erger dan ik", aldus Rune. "En hij is een van de meest populaire tennissers op de tour, dus ik denk dat ik nog veel tijd heb om een beter imago op te bouwen", vervolgde hij.

De voormalige nummer twee van de wereld Álex Corretja nam nu stelling in het exclusieve Eurosport-interview. Naar zijn mening moeten de uitspraken van Rune niet te groot moeten worden gemaakt: "Soms zeg je iets en dan wordt het citaat groter en groter. En tegenwoordig, met sociale media, kan alles een beetje verwarrend worden. Het is een beetje vermoeiend, omdat je iets zegt en dan wordt het enorm. Je wilt niet betrokken raken bij zoiets."

De Eurosport-expert vatte de uitspraken van Rune niet op als kritiek op Federer: "Hij moet weten hoe hij met emoties en druk om moet gaan. Als hij zoiets zegt of deze vergelijking maakt, is dat meer omdat hij het gevoel heeft dat hij nog steeds beter wordt, dus ik vat het meer op een goede manier op en niet als kritiek op Roger Federer of wie dan ook."

Impulsieve karakter

Rune ging te ver met zijn optreden in Parijs, maar Corretja ziet zijn karakter juist als een potentiële kracht. "In zekere zin heb ik het gevoel dat hij niet zou zijn waar hij nu is als hij niet zo'n sterk karakter had. Hij is nog erg jong. Hij moet nog veel leren en natuurlijk moet hij weten hoe hij met al zijn emoties om moet gaan."

Volgens de Spanjaard maken vooral jonge spelers fouten. Het is belangrijk om achteraf de juiste conclusies te trekken: "Hij zal leren dat deze dingen hem niet helpen. En hij is niet de eerste en vast ook niet de laatste speler die in het begin van zijn carrière dit gedrag vertoont."

Corretja gaat ervan uit dat ook Rune van zijn fouten zal leren. Maar hij eist geduld met de jonge speler: "We moeten hem tijd geven."

Aankomende week komt Rune voor de eerste keer in zijn carrière in actie op Wimbledon. De Deen is in de eerste ronde gekoppeld aan de Amerikaan Marcus Giron.

