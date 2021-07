Het nieuws van de positieve test van Rojer hakte er maandagmorgen flink in. De 39-jarige tennisser zou later op de dag in actie komen met Wesley Koolhof in de tweede ronde van het dubbelspel, maar zij konden direct een streep zetten door hun gezamenlijke olympische aspiraties. Bondscoach Marco Kroes bevestigde later dat de positieve test ook betekent dat Nederland zich niet inschrijft voor het gemengd dubbel. Hierin zou Bertens met Rojer of Koolhof in actie komen.

Laatste hoop

De enige Nederlandse tennishoop was daarom gevestigd op Bertens en Schuurs in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel. Zij gingen echter na een supertiebreak ten onder tegen Veronika Koedermetova en Elena Vesnina van het Russische team.



Net als in hun partij tegen Caroline Garcia en Kristina Mladenovic kenden de Nederlanders een slechte start. De eerste set ging met 2-6 verloren. Zaterdag lukte het nog om het tij te keren, maar deze missie slaagde maandag net niet. De tweede set wonnen Bertens en Schuurs wel met 6-3 tegen de nummers zestien en 56 van de wereld, maar de beslissende derde set ging verloren. In de supertiebreak ging het tot 3-3 gelijk op, maar daarna liep het Russische team gestaag uit. Het werd uiteindelijk 10-7.

Einde carrière Bertens

Omdat Bertens zaterdag al had verloren in de eerste ronde van het enkelspel tegen Marketa Vondrousava betekende de nederlaag in het dubbelspel dat er geen Nederlanders meer actief zijn in het tennistoernooi.

Bovendien kwam er een einde aan de carrière van Bertens. De Wateringse haalde in 2016 de halve finale van Roland Garros en stond twee jaar geleden op de vierde plaats op de wereldranglijst. Hiermee is ze de beste Nederlandse vrouwelijke tennisser ooit.

