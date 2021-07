"Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alle aan gedaan om niet besmet te raken. Ik heb geen idee hoe dit is gekomen. I feel terrible en voor mijn dubbelpartner wesley is dit ook vreselijk."

Jean-Julien Rojer zat wel op de inmiddels beruchte KLM-KL861 vlucht richting Tokio. Ook Candy Jacobs , Reshmie Ooging en Finn Florijn zaten in dat vliegtuig. Nu is Rojer dus het nieuwe coronageval binnen de Nederlandse sportselectie.

Het tennisduo had vandaag in actie moeten komen op het tennistoernooi.

Tokio 2020 Tokio 2020 - Kei Nishikori - Andrey Rublev - Tennis – Olympische hoogtepunten 16 UUR GELEDEN

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokyo 2020: Bertens en Schuurs hebben zware pauze 16 UUR GELEDEN