Aryna Sabalenka - Leylah Fernandez

Op papier is Aryna Sabalenka als nummer twee van de wereld de grote favoriete om het toernooi te winnen. Als één ding echter duidelijk is in het moderne vrouwentennis, dan is het wel dat papier weinig waarde vertegenwoordigt. De Wit-Russin komt immers al geruime tijd in aanmerking voor een Grand Slam-trofee, maar is nog steeds op jacht naar een eerste finale.

Waar ze jarenlang worstelde om de tweede week te bereiken op een major, heeft Sabalenka in 2021 afgerekend met de vloek. Na Wimbledon deze zomer is de US Open het tweede Grand Slam-toernooi op rij waar de 23-jarige hardhitter in de halve finale staat.

US Open US Open | Zusjes Fruhvirtova vieren overwinning met een leuk dansje 32 MINUTEN GELEDEN

Om zover te geraken klopte Sabalenka drie geplaatste speelsters op rij, onder wie regerend Roland Garros-kampioene Barbora Krejcikova. De volgende opponente is noch geplaatst noch voormalig Grand Slam-kampioene...

US Open | Sabalenka meldt zich met duidelijke cijfers in halve finale

Machtige capaciteiten

Het betreft namelijk Leylah Fernandez, één van de grote verrassingen van de huidige editie van de US Open. De 19-jarige Canadese vloerde achtereenvolgens viervoudig Grand Slam-kampioene, ex-nummer één en titelverdedigster Naomi Osaka, drievoudig Grand Slam-kampioene en ex-nummer één Angelique Kerber en vijfde reekshoofd Elina Svitolina.

Dat er voor het evenement geen rekening werd gehouden met de mondiale nummer 73 is een understatement. Dat ze een enorm talent bezit, was dan weer wel bekend bij echte tennisvolgers. Alle puzzelstukken zijn in elk geval op de juiste plaats komen te liggen in New York, waar de linkshandige speelster — met haar relatief geringe lengte (1.68 meter), doch machtige baseline capaciteiten — grote indruk maakt en zich reeds heeft verzekerd van een plek in de topvijftig.

Maria Sakkari - Emma Raducanu

Maria Sakkari heeft weliswaar nog nooit in de toptien gestaan, maar aandringen kan de huidige nummer 18 van de wereld als geen ander. Evenals Sabalenka heeft de gespierde Griekse voor de tweede keer dit seizoen de laatste vier bereikt op een major, na eerder een dramatisch verloop op Roland Garros - in Parijs dwong Sakkari een matchpoint af in haar halve finale tegen Krejcikova, maar toch verloor ze van de Tsjechische.

Ook in New York is er geen gebrek aan drama geweest in de campagne, met als toppunt haar overwinning op ex-kampioene Bianca Andreescu na drie uur en dertig minuten en een historische nachtelijke eindtijd voorbij 02:00 uur.

In de kwartfinale toonde de 26-jarige een masterclass serveren tegen vierde reekshoofd Karolina Pliskova om de eerste speelster uit haar land te worden in de halve finale op de US Open. In 2021 heeft Sakkari een 4-0 winst/verlies-balans opgebouwd tegen top5-speelsters, een indrukwekkende statistiek waar ze opmerkelijk genoeg geen waarde aan kan ontlenen in haar volgende duel...

Qualifier zonder setverlies

Tegenover zich treft Sakkari — bizar maar waar — een nóg jongere en nóg minder ervaren tegenstandster dan Fernandez. In de persoon van Emma Raducanu gaat ze spelen tegen een 18-jarig supertalent uit Groot-Brittannië, dat genadeloos heeft huisgehouden richting halve finale.

Zonder een set te verliezen (!) is de speelster met Roemeens/Chinese roots de eerste qualifier ooit bij de laatste vier in New York. Op Wimbledon verraste Raducanu reeds vriend en vijand door als nummer 338 van de wereld door te dringen tot de vierde ronde. In New York heeft ze er als nummer 150 van de wereld een gigantische schep bovenop gegooid met niets minder dan fabelachtig tennis.

In de kwartfinale boekte ze de grootste overwinning in haar prille carrière, door nummer twaalf van de wereld en Olympisch kampioene Belinda Bencic te verschalken. Het was nota bene haar eerste ontmoeting ooit met een speelster uit de top40 (!).

US Open | Fernandez na winst op Svitolina als negentienjarige naar halve finale

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Zusjes Fruhvirtova vieren overwinning met een leuk dansje 33 MINUTEN GELEDEN