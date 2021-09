Behalve de ietwat opvallende uitslag gebeurde er nog iets fascinerends. De Deen betrad het court van het Arthur Ashe Stadium namelijk met een Ikea-tas. Hoewel iedere deelnemer aan de laatste Grand Slam van 2021 minimaal 60.000 euro opstrijkt, let Rune nog altijd op de kleintjes.

Rune zorgde er ook voor dat het uurtarief van Djokovic flink omlaag ging, door verrassend de tweede set naar zich toe te trekken. In de overige drie sets had hij weinig in te brengen, maar de tweede set werd via een tiebreak gewonnen door Rune.

US Open | Tegenstander Djokovic betreedt stadion met tas van Ikea

Griekspoor

Het gebeurt lang niet altijd dat de toppers bij de mannen in de eerste week al een set inleveren, maar Djokovic moest dus een kleine tegenvaller incasseren op weg naar voor hem hopelijk eeuwige roem. Tallon Griekspoor is de volgende die mag proberen om het Djokovic lastig te maken.

Griekspoor won in de eerste ronde in een spannende vijfsetter van Jan-Lennard Struff en mag het als beloning opnemen tegen Djokovic. Ook Botic van de Zandschulp staat namens Nederland in de tweede ronde van de US Open.

