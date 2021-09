Net als bij Van de Zandschulp zag het er in eerste instantie niet naar uit dat Griekspoor aan het langste eind zou trekken. Jan-Lennard Struff was dan ook een geduchte tegenstander. De Duitser bivakkeert rond plek vijftig op de mondiale ranglijst.

Griekspoor leverde de eerste set in, maar kwam langzaam in het spoor van zijn opponent. De marges waren klein, maar op de momenten dat het er echt om ging, vielen ballen vaak in het voordeel van de man die zoveel moeite had om een visum te verkrijgen voor zijn trip naar New York.

Onsportief

Roland-Garros Roland Garros | Struff zorgt voor shock door Rublev uit te schakelen 01/06/2021 OM 17:12

Ook Struff merkte langzaam maar zeker dat het wel eens de dag van Griekspoor kon worden. Op 2-6 7-6(3) 4-6 en 6-4 smeet de Duitser een flesje water op de baan, waarna de organisatie moest dweilen om ongelukken te voorkomen. Struff kreeg een waarschuwing wegens onsportief gedrag. Griekspoor rook kansen en maakte het in de beslissende set af met 7-5.

Het is voor Griekspoor na zijn eerste rechtstreekse deelname ook de eerste keer dat hij in de tweede ronde staat van een Grand Slam. De beloning volgt in de vorm van een partij met nummer één van de wereld Djokovic, die aast op het winnen van een Calendar Grand Slam. Djokovic won in de eerste ronde in vier sets van Holger Rune: 6-1 6-7(5) 6-2 6-1.

Van de Zandschulp neemt het in de tweede ronde op tegen Casper Ruud. Ruud is als achtste geplaatst.

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

Tennis US Open terugblik dag 5 | Tsitsipas verspilt zes matchpoints; Osaka overleeft 06/09/2020 OM 08:41