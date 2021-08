Dankzij een enkele afmelding werd Griekspoor voor het eerst direct toegelaten tot het hoofdschema, maar hij moest alsnog enkele omwegen nemen om de Amerikaanse douane te kunnen passeren. Het paspoort van de tennisser was gestolen en vanwege deelname aan toernooien in Iran was een visum vereist.

De combinatie van gestolen paspoort, toernooien in Iran en coronaregels zorgden bijna voor een niet te leggen puzzel, maar mede na hulpverzoek van Griekspoor via Instagram is het alsnog gelukt. “Ik ben superblij om in New York te zijn en nu is het tijd om de stress van me af te laten glijden en lekker te tennissen”, laat Griekspoor weten aan Eurosport.

“Dat ik hier ben, voelt al als een overwinning. Alles is vanaf nu een bonus”, vervolgde de nummer 110 van de ATP-ranglijst, die in de eerste ronde tegenover Jan-Lennard Struff staat. Er staat direct iets op het spel tegen Struff, want de winnaar speelt in de tweede ronde waarschijnlijk tegen Novak Djokovic.

US Open US Open | Preview mannen - Grand Slam Djokovic of doorbraak ‘Little Four’? 6 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De US Open wordt tussen 30 augustus en 12 september gespeeld op de banen van Flushing Meadows en staat garant voor toptennis. Het complete toernooi is twee weken lang dagelijks live te volgen via Eurosport. Het is ook mogelijk om reclamevrij te streamen via discovery+

US Open US Open | Vijf verhaallijnen in New York om in de gaten te houden 3 UUR GELEDEN