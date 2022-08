Djokovic staat op de deelnemerslijst in Flushing Meadows, die over een kleine twee weken van start gaat, maar op dit moment wordt de toegang tot de Verenigde Staten hem geweigerd vanwege zijn vaccinatiestatus.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), een belangrijke gezondheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van de VS, heeft vorige week echter nieuwe richtlijnen uitgegeven om de regels met betrekking tot social distancing en quarantaine te versoepelen.

Ad

De CDC moet haar reisadvies nog bijwerken, waarin staat dat niet-Amerikaanse staatsburgers volledig moeten zijn gevaccineerd om het land binnen te komen. Dit kan echter veranderen als de uitspraak wordt herzien.

US Open Tennis | Mats Wilander over afscheid ‘menselijke’ Williams - “Serena beste aller tijden" 12/08/2022 OM 10:05

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

"Leuk als beste spelers meedoen"

Op de vraag van de pers voorafgaand aan de Cincinnati Masters of hij Djokovic zou willen zien spelen op de US Open, zei Medvedev: "Ja, zeker."

"Ik kan niets doen. Het is de overheid die de regels bepaalt, dus ik weet niet of het mogelijk is om die te veranderen, maar als je het mij vraagt, en als ik het mocht beslissen, zou ik zeker willen dat Djokovic speelt. Ik vind het leuk als het toernooi de beste spelers ter wereld heeft."

"Deze strijd tegen Nadal is super-intens en enorm interessant", aldus de regerend US Open-kampioen. "Ik zou hem dus graag in New York zien. Maar als hij er vanwege de regels niet bij kan zijn, dan zal iedereen nog steeds zijn best doen en proberen te winnen."

Djokovic miste begin dit jaar al de Australian Open vanwege gedoe met zijn visum. De Serviër zag zijn kansen op een tiende titel in Melbourne in rook opgaan toen besloten werd dat hij uit het land gedeporteerd moest worden.

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | VS versoepelen coronaregels, maar Djokovic blijft in wachtkamer 12/08/2022 OM 10:02