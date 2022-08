De Britse Raducanu kreeg na haar winst in New York te maken met veel tegenslagen in de vorm van blessures en tegenvallende resultaten. Bovendien werd ze dit jaar in alle Grand Slams in de tweede ronde al uitgeschakeld.

Omgaan met aandacht

Oud-tennisster Justine Henin denkt dat de US Open een grote last heeft gevormd voor de jonge Raducanu. “Ik denk dat het goed is voor haar om de overwinning daar te vergeten. Vorig jaar waren er nog geen verwachtingen en speelde ze geweldig tennis.”

“Ze moet zich weer gaan focussen op het spelletje. Het winnen van een Grand Slam brengt zoveel aandacht met zich mee, van zaakwaarnemers tot geldzaken. Het is niet makkelijk om daarmee om te gaan op die leeftijd.”

Terug in New York

Raducanu weet de laatste weken weer wat vaker wat winnen is. Zo won ze in Cincinnati van Victoria Azarenka en Serena Williams, die bezig is aan haar laatste maanden als tennisser

Op de US Open keert ze terug naar New York, waar het succes een jaar geleden is begonnen. In de eerste ronde treft Raducanu de Française Alizé Cornet, de huidige nummer 37 van de wereldranglijst.

WAAR KIJK JE?

