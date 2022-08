Gauff gaat in de eerste ronde van de US Open uitkomen tegen de Française Leolia Jeanjean. De jonge Amerikaanse sensatie staat sinds kort op de nummer 1-positie in het dubbelspel en is enorm ambitieus om die status ook op de singlesranking te bereiken.

"Toen ik opgroeide, was er iemand anders nummer 1 van de wereld die op mij leek. Dat is het belangrijkste wat ik van haar (Williams) heb geleerd. Daarnaast heb ik een aantal persoonlijke gesprekken met haar gehad waaraan ik veel heb gehad."

Belangrijke lessen

"Ik denk dat de manier hoe ze met zichzelf omgaat haar grootste kwaliteit is. Ze praat zichzelf nooit de put in en ze probeert altijd te streven naar nog grotere hoogtes."

"Als vrouw in deze wereld, en als zwarte vrouw in het bijzonder, accepteer je wellicht dat je minder krijgt en verdient dan anderen. Zij leerde me dat zij altijd het uiterste eruit wil halen. Dat loopt als een rode draad door haar carrière.

"Nu ik een volwassene wordt en steeds meer in aanraking kom met de media en de tenniswereld, zal ik ook overal het uiterste uit willen halen. Dat is een belangrijke les die ik van haar heb geleerd," aldus de jonge Amerikaanse."

"Was hier niet geweest zonder haar"

Ook Naomi Osaka had mooie woorden over voor de 40-jarige tennislegende. De Japanse, die in 2018 haar eerste Grand Slam veroverde toen ze in een heetgebakerde finale wist te winnen van Williams, erkent dat de 23-voudig Grand Slam-winnares veel invloed heeft gehad op haar tennisleven.

"Ik denk dat haar nalatenschap zo groot is dat je het geen eens kunt beseffen. Zij heeft de sport zo enorm veranderd. Ze heeft mensen van tennis laten houden die daarvoor nog nooit van de sport hadden gehoord."

"Ik ben een product van wat zij heeft gedaan. Ik zou hier niet geweest zijn zonder Serena, Venus en haar hele familie."

"Ik ben haar voor eeuwig dankbaar. Ik probeer altijd onder woorden te brengen hoe groot ze voor mij is, en het is is niet om Roger (Federer) en Rafa (Nadal) tekort te doen, maar ik denk dat zij de allergrootste is wat de tennissport ooit heeft voortgebracht."

"Het is een eer om haar te zien spelen en het is mooi dat ze ons de kans geeft om haar nog een keer in actie te zien. Ik zag ooit een interview van haar waarin ze zei dat ze het van tevoren aan niemand zou vertellen als ze zou stoppen. Ik schrok daarvan, want het kon zo maar zijn dat ik nooit meer tegen haar kom te spelen. Dat ze het nu dus heeft aangekondigd is heel erg cool. Zeker omdat iedereen haar kan eren om wie ze is en om wat ze heeft gepresteerd", aldus de Japanse.

Stoïcijnse Osaka heeft geen kind aan woeste Williams

