Rus begon sterk aan de wedstrijd en kon meteen de Amerikaanse onder druk zetten. De ervaren Nederlandse was preciezer dan haar tegenstander en was dodelijk effectief. Waar de Amerikaanse drie breakkansen kreeg, benutte ze er geen. Rus sloeg meteen op haar eerste breakpunt toe.

En ook in de tweede set zette Rus haar goede spel door. Ze kwam meteen een break voor en heel even leek het erop dat ze voor het eerst sinds 2011 de tweede ronde ging behalen, maar zoals zo vaak in tennis kan de huid niet verkocht worden voordat de beer geschoten is.

Ad

Rogers knokte zich, gedragen door het thuispubliek, in de wedstrijd en de partij draaide langzaam in het voordeel van de Amerikaanse. Ze won de tweede set met 6-3.

Roland-Garros Roland Garros | Rus knokt, maar gaat in drie sets ten onder 24/05/2022 OM 12:46

In de beslissende derde set liep Rus eigenlijk de hele set achter de feiten aan. Ze werd meteen gebroken en kwam maar niet door de service van de als 31e geplaatste Rogers heen. De Amerikaanse hield dat vast tot het einde en pakte de derde set uiteindelijk met 6-4.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Sensationele Raducanu wint elf games op rij onderweg naar laatste acht 07/09/2021 OM 13:41