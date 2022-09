Vanaf het eerste punt was het duidelijk wie de wedstrijd zou dicteren. Sabalenka dwong met haar harde groundstrokes Pliskova tot wanhoop en had binnen het half uur de overtuigende stand van 6-1 op het bord weten te noteren.

In de tweede set kwam Pliskova een stuk beter in haar spel. De games werden een stuk spannender en de huidige nummer 22 van de wereld raakte haar ballen een stuk zuiverder.

Tot een derde set wist Pliskova het echter niet te krijgen, want Sabalenka klaarde het karwei in de tiebreak van de tweede set. Ze gaat in de halve uitkomen tegen de winnares van het duel tussen Jessica Pegula en Iga Swiatek, de nummer één van de wereld.

