De 29-jarige Garcia kreeg de overwinning in dit toernooi zeker niet cadeau. Op haar weg naar de finale versloeg ze onder anderen de nummer een van de wereldranglijst, Iga Swiatek.

In de finale in Fort Worth bood Sabelenka nog flink partij. Beide vrouwen kregen in de eerste set geen enkel breakpoint tegen. In de tiebreak drukte Garcia echter door met zes gewonnen punten op rij.

In de tweede set lukte het Garcia om Sabalenka een keer te breken en dat bleek genoeg om de wedstrijd en het toernooi binnen te slepen. Garcia is na Amélie Mauresmo de tweede Française die het sluitstuk van het tennisseizoen wint.

Beter mens en betere tennisster

Na afloop is de nummer vier van de wereld vooral haar omgeving dankbaar. "Ik ben heel veel mensen tegengekomen in mijn carrière."

"Sommigen zijn nu hier en sommigen hebben me bijgestaan sinds ik twaalf was en hebben me geholpen om een beter mens en een betere tennisster te worden."

