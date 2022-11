Veldrijden

Eli Iserbyt begon het veldritseizoen oppermachtig met overwinning na overwinning, maar de afgelopen weken vielen de resultaten tegen en tijdens het EK in Namen stapte de Belg vroegtijdig uit koers. "Ik had al vanaf de eerste cross in Kruibeke last van deze pijnen, maar door hard te werken kon ik het onder controle houden. De resultaten waren ook supergoed."

Blijven fietsen

Na een MRI-Scan van afgelopen woensdag is duidelijk waar Iserbyt mee kampt: zenuwwortelpijn, ischialgie, die onstaat in de onderrug, maar die zich uit in pijn in zijn linkerbeen. Het advies van de doktoren? Blijven fietsen. "Structureel kan ik de blessure niet slechter maken, al kan een val of een onverwachte beweging wel zorgen voor een tijdelijke terugval. Dat is ook zondag in Namen gebeurd."

Oefeningen

Iserbyt hoopt met oefeningen van zijn blessure af te komen. Iets wat ook doet terugdenken aan de rugblessure van Mathieu van der Poel . "Maar vanaf nu zal ik nóg meer tijd besteden aan de nodige rugoefeningen en zal ik nóg vaker naar de kinesist gaan."

In actie

Tijdens de Superprestige in Niel op vrijdag 11 november komt Iserbyt weer in actie. Om 15.00 uur beginnen de mannen en anderhalf uur eerder is het startschot van de vrouwen. Met discovery+ mis je geen moment van het veldritseizoen.

