Eliteserien | Bizar! Keeper smeert met schwalbe eigen teamgenoot rode kaart aan

De rapen waren duidelijk gaar tijdens de slotfase van deze ontmoeting in de Noorse Eliteserien. Je zou denken dat je hartstikke blij bent als je kort voor tijd op 2-3 komt en er als elftal alles aan doet om die voorsprong te verdedigen, maar achterin zat niet iedereen op dezelfde frequentie.

Keeper Patrik Sigurdur Gunnarsson en verdediger David Brekalo waren het duidelijk ergens over oneens en slaagden er niet in om dit gemoedelijk op te lossen. In plaats daarvan liep het akkefietje nogal uit de hand. Gunnarsson stond te vloeken en te tieren zoals keepers zo vaak doen en Brekalo was niet akkoord met de zienswijze van de doelman.

Duw

Tot twee keer toe gaf Brekalo een duw aan zijn eigen keeper. Na de tweede duw ging Gunnarsson nogal theatraal naar de grond. Hij deed zelfs alsof hij in zijn gezicht was geraakt. De scheidsrechter zag het blijkbaar gebeuren en vond de botsing tussen twee teamgenoten aanleiding om de rode kaart tevoorschijn te halen.

Voor acties ten opzichte van teamgenoten en supporters staan dezelfde straffen als wanneer deze worden uitgehaald bij tegenstanders. In die zin stond de arbiter in zijn recht, al kun je je afvragen of hij geen geel had moeten trekken vanwege een schwalbe.

Gewonnen

Ondanks alles won Viking met 2-3 – het incident vond plaats tijdens het staartje van de blessuretijd – maar het is onduidelijk of de overwinning goed is gevierd in de kleedkamer. Overigens staan de Vikingen op de derde plek en nadert de Eliteserien zijn ontknoping, dus het is niet zo dat we het over een stelletje amateurs hebben...

