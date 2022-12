In de openingsfase was het Argentinië die het balbezit vooral aan Kroatie liet. De Kroaten speelden geduldig rond, maar dat resulteerde in het begin nog niet tot kansen voor de Europeanen. Ivan Perisic was er na ruim een half uur spelen het dichtste bij met een bekeken lob, net over het doel van Emiliano Martinez.

Enkele tellen daarna werd de wedstrijd echter volledig op zijn kop gezet. Enzo Fernandez stuurde de jonge Julián Álvarez weg in de diepte en die werd wat ongelukkig neergehaald door de Kroatische doelman Dominik Livaković. De kans was al verkeken, maar de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato legde de bal alsnog op de stip.

Lionel Messi ging vanzelfsprekend achter de bal staan en, in tegenstelling tot de strafschoppen tegen Oranje, schoot de sterspeler zijn strafschop hard in de bovenhoek. Met zijn treffer staat de teller Messi dit WK alweer op vijf goals en is hij eveneens Argentijns topscorer aller tijden op het WK.

Argentijnse flipperkast

Twee minuten later werd het Argentijnse geluk weer uitgebuit als Álvarez opnieuw vanuit de omschakeling opdook in het Kroatische strafschopgebied en via een flipperkast met twee verdedigers de bal uiteindelijk tegen de touwen kon schieten. Zonder de bal te hebben stond Argentinië opeens op een 2-0-voorsprong.

Met die tussenstand gingen de ploegen ook rusten in het Lusail Iconic Stadion en in die rust was het de Kroatische bondscoach Zlatko Dalić die moest ingrijpen. Mislav Orsic en Nikola Vlasic kwamen voor Borna Sosa en Mario Pasalic, maar ook met die wijzigingen kwam Kroatie nauwelijks tot grote kansen.

Onmogelijke dribbel

Na een dik uur spelen was het uitblinker Lionel Messi die het Kroatisch vonnis definitief velde. De aanvaller van Paris Saint-Germain dribbelde vanuit een onmogelijke positie op de achterlijn langs WK-uitblinker Joško Gvardiol en legde de bal perfect klaar voor Álvarez die zijn tweede treffer van de avond op het scorebord zette.

Het moraal bij de Kroaten was na de 3-0 gebroken en Argentinië kon de wedstrijd eenvoudig uitspelen. Na 95 minuten spelen vond Orsato het voldoende en kon het Argentijnse publiek - dat met grote aantallen aanwezig was - opnieuw juichen. Argentinië speelt zondag in de finale tegen de winnaar van Frankrijk-Marokko, die wedstrijd wordt woensdag afgewerkt.

