Dat er tijdens het WK voetbal van 2022 relatief een stuk minder supporters overvliegen vanaf alle deelnemende landen, lag vooraf al in de lijn der verwachting. De enorme kritiek op gastland Qatar en de hoge prijzen voor bijvoorbeeld vlucht en verblijf liggen daaraan ten grondslag.

De organisatie van het wereldkampioenschap heeft daar echter iets op bedacht: ingehuurde supporters. Filmpjes op social media laten zien dat enorme groepen supporters van onder andere Argentinië, Brazilië, België en Engeland al in de oliestaat zijn neergestreken.

Echte supporters van die landen zijn de opgedoste voetbalfans echter niet. Volgens het Franse persbureau AFP zijn de fans namelijk ingehuurd door Qatar zelf. In plaats van Argentijnen, Brazilianen, Belgen en Engelsen zijn het vaak lokale Qatarezen, Indiërs of arbeidsmigranten die feestvieren door de WK-steden.

It's coming home

Verschillende elementen uit de video's geven inderdaad weg dat de voetbalsupporters het land waarvoor ze juichen niet al jaren een warm hart toedragen. Zo wordt tijdens de Engelse parade het bekende WK-nummer 'It's coming home' volledig uit de maat ingezet en wanneer de Belgische fans gevraagd wordt wie hun favoriete speler is, antwoorden ze in koor 'Vincent Kompany!'.

De Belgische verdediger is echter al ruim twee jaar gestopt als speler en is momenteel hoofdtrainer van het Engelse Burnley. Het heeft er dus alle schijn van dat de organisatie in Qatar een sfeer wilt creëren, die er in feite helemaal niet is.

3000 Nederlandse fans

Of de sfeer van de echte supporters nog gaat komen, is ook nog maar de vraag. De KNVB verwacht tijdens de groepsduels van Oranje wel de steun van zo'n 3000 Nederlandse supporters.

Volgens de FIFA zijn er in totaal zelfs al bijna drie miljoen tickets verkocht. Daarmee komt het dicht in de buurt met de aantallen van het WK van 2018 in Rusland en gaat het zelfs over het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea en het WK van 1998 in Frankrijk heen.

Aanstaande zondag gaat het WK in Qatar van start. Gastland Qatar speelt om 17:00 uur Nederlandse tijd de openingswedstrijd tegen Ecuador. Precies 24 uur later neemt Oranje het in dezelfde poule op tegen Senegal.

